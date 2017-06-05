Омская модель стала третьей на конкурсе "Миссис Россия"

3 июня в Москве состоялся финал всероссийского конкурса "Миссис России Мира - 2017", к участию в котором допускались только замужние девушки с детьми. До финала дошли 48 участниц, в том числе и 29-летняя супермодель из Омска Оксана Андронова.

Как рассказала сама модель, она стала одной из победительниц конкурса для замужних женщин и матерей, получив титул второй вице-миссис. Первой вице-миссис была названа Анна Мороз из Сочи. Победительница конкурса - жительница Новосибирска Анна Шпикельман. Она представит Россию на международном финале "Миссис Мира - 2017" в Пекине.

Оксана Андронова

Это не первый конкурс красоты для Оксаны Андроновой, начавшей работать в 14 лет. Уже несколько лет она участвует в конкурсах красоты, и её фотографии появляются на страницах модных журналов. Кроме этого, модель входит в сотню успешных женщин Омска. Сейчас 29-летняя омичка вместе со своим супругом воспитывает трёхлетнюю дочь Анжелику.

- Перед любым испытанием скажите себе: получится - хорошо, не получится - ещё лучше. Мир заботится о вас, и если что-то не удалось, значит вы избежали других неведомых проблем. С этим лёгким настроением спокойно идите вперёд и творите свою судьбу, - поделилась эмоциями Оксана Андронова.