В омском парке 30-летия ВЛКСМ высадят пять тысяч саженцев

На территории парка имени 30-летия ВЛКСМ создан мини-питомник. По информации департамента культуры мэрии Омска, в нём высажено на доращивание две тысячи деревьев. В ближайшее время в нём появятся ещё пять тысяч саженцев лиственных и хвойных пород.

В дальнейшем они понадобятся для благоустройства скверов и парков города. Отметим, что в рамках компенсационного озеленения в прошлом году в парке имени 30-летия ВЛКСМ было высажено около 700 деревьев, а в Советском парке - более 100. Также в парке "Сад Сибирь" за три года появились 320 деревьев и 200 кустарников.