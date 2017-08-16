В омском парке 30-летия ВЛКСМ высадят пять тысяч саженцев
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 16 августа 2017, 10:59, последнее обновление 16 августа 2017, 11:02  •  печать

В омском парке 30-летия ВЛКСМ высадят пять тысяч саженцев

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Саженцы деревьев понадобятся для дальнейшего благоустройства парков и скверов.

На территории парка имени 30-летия ВЛКСМ создан мини-питомник. По информации департамента культуры мэрии Омска, в нём высажено на доращивание две тысячи деревьев. В ближайшее время в нём появятся ещё пять тысяч саженцев лиственных и хвойных пород.

В дальнейшем они понадобятся для благоустройства скверов и парков города. Отметим, что в рамках компенсационного озеленения в прошлом году в парке имени 30-летия ВЛКСМ было высажено около 700 деревьев, а в Советском парке - более 100. Также в парке "Сад Сибирь" за три года появились 320 деревьев и 200 кустарников.

Теги  •  #благоустройство #высадка деревьев #парк 30-летия ВЛКСМ

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