Омские троллейбусы будут ходить дольше

Пункт выпуска троллейбусов будет теперь расположен не на улице Ватутина, а на остановке "Посёлок Солнечный". Это позволит транспорту больше времени работать на маршрутах.

Как сообщили сегодня в МП "Электрический транспорт", до 1 сентября все службы с объекта на Ватутина, 23, переедут на новое место. Напомним, от продажи троллейбусного депо мэрия планирует выручить от 200 до 350 млн руб. и направить эти средства на сдерживание стоимости проезда в общественном транспорте.

- В настоящее время в диспетчерском пункте ведётся ремонт бытовых и производственных помещений, идёт монтаж пластиковых окон, полностью заменена система отопления. Завершаются работы по ограждению территории металлическим забором. После окончания ремонта, все 40 троллейбусов будут переведены на конечную остановку "Посёлок Солнечный", откуда будет осуществляться выпуск транспорта в линию, - сообщил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.

Отметим, что за счёт того, что троллейбусы теперь будут уходить в линию прямо с конечной остановки, транспорт будет больше времени работать на маршрутах.