Хакеры оставили омичей без медицинских анализов
Общество  •  30 июня 2017, 17:33, последнее обновление 30 июня 2017, 17:35  •  печать

Хакеры оставили омичей без медицинских анализов

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Из-за атаки вируса в Омске пострадала сеть частных медицинских клиник "Инвитро".

Как сообщили в пресс-службе "Инвитро", на данный момент вирус локализован, однако сбои в работе всё равно продолжаются. "В медицинских офисах "Инвитро" сохраняются временные ограничения на исследования CITO и приоритетное выполнение исследований. Биоматериал, полученный в период технического сбоя, сохранён с соблюдением всех преаналитических требований и будет обработан лабораторными комплексами", - говорится в сообщении медицинской компании.

Сейчас филиалы федеральной сети клиники работают с ограничениями. Как уточнили "Омск Здесь" по телефону в одном из омских офисов медицинской компании, лабораторная информационная система восстановлена и идёт процесс настройки.

- Работа ведётся в штатном режиме, приём биоматериала органичен, возможны задержки по выдаче результатов. Результаты исследований, проведённые до 14:30 27 июня, уже отправлены пациентам при помощи личного кабинета на сайте и мобильного приложения. Если вы сдавали анализы позже, некоторые результаты сможете получить только после устранения технического сбоя, - сообщили в "Инвитро".

Возможно, клиника подверглась атаке вируса-вымогателя Petya, о котором стало известно во вторник, 27 июня. Он блокирует доступ к данным и требует деньги за разблокировку. Как сообщает ТАСС, от него также пострадали Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold), "Укртелеком" и другие. По информации Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, от вируса в России и на Украине пострадали более 80 компаний.

Теги  •  #вирус #ИНВИТРО #клиника #хакерская атака

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Комментарии
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Сергей Кузнецов  •  30 июня 2017, 18:35

Обратная сторона всеобщей компьютеризации. Но можно выдать результаты и на бумаге!

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