Специалисты проверили плотину в самом "тонущем" селе Омской области

Специалисты Минприроды проверили состояние плотины на реке Ук в селе Большие Уки, жители которого жалуются на затопление домов во время весеннего паводка.

10 августа специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Омской области было проведено обследование низконапорного гидроузла, который был введён в эксплуатацию в 1994 году с целью регулирования стока реки Ук в селе Большие Уки. Напомним, что последние 3 года местные жители жалуются на подъём уровня грунтовых вод, в результате чего происходит затопление подполов жилых домов.

- В результате обследования установлено, что гидроузел находится в удовлетворительном состоянии. Донный водовыпуск и водосбросное сооружение (водослив с широким порогом) работают в нормальном режиме. Откосы грунтовой плотины размыву не подвергаются, - сообщили в региональном Минприроды.

По результатам обследования собственнику сооружения - администрации Большеуковского сельского поселения рекомендовано произвести расчистку от остатков древесно-кустарниковой растительности в нижнем бьефе гидроузла.

- Как выяснилось, в большинстве случаев высокие уровни воды в реке Ук обусловлены подпором от стока реки Аёв. В таком случае плотина основной причиной затопления территории в периоды весеннего половодья не является, - добавили в ведомстве.

Всего, по данным обследования районов Омской области, в последние 5 лет подтопление территории наблюдается практически повсеместно. В многоводный период, наблюдающийся в настоящее время, тенденция подтопления территорий является характерной не только для Большеуковского района, но и в целом для Омской области. Напомним, что весенний паводок с каждым годом набирает силу. При этом половодье накрыло не только север Омского региона, где по улицам деревень плавали лодки, но также центральные и южные районы области.

Фото: Минприроды Омской области