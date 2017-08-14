Специалисты проверили плотину в самом "тонущем" селе Омской области
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 14 августа 2017, 22:10, последнее обновление 14 августа 2017, 22:10  •  печать

Специалисты проверили плотину в самом "тонущем" селе Омской области

Автор:

Специалисты Минприроды проверили состояние плотины на реке Ук в селе Большие Уки, жители которого жалуются на затопление домов во время весеннего паводка.

10 августа специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Омской области было проведено обследование низконапорного гидроузла, который был введён в эксплуатацию в 1994 году с целью регулирования стока реки Ук в селе Большие Уки. Напомним, что последние 3 года местные жители жалуются на подъём уровня грунтовых вод, в результате чего происходит затопление подполов жилых домов.

- В результате обследования установлено, что гидроузел находится в удовлетворительном состоянии. Донный водовыпуск и водосбросное сооружение (водослив с широким порогом) работают в нормальном режиме. Откосы грунтовой плотины размыву не подвергаются, - сообщили в региональном Минприроды.

По результатам обследования собственнику сооружения - администрации Большеуковского сельского поселения рекомендовано произвести расчистку от остатков древесно-кустарниковой растительности в нижнем бьефе гидроузла.

- Как выяснилось, в большинстве случаев высокие уровни воды в реке Ук обусловлены подпором от стока реки Аёв. В таком случае плотина основной причиной затопления территории в периоды весеннего половодья не является, - добавили в ведомстве.

Всего, по данным обследования районов Омской области, в последние 5 лет подтопление территории наблюдается практически повсеместно. В многоводный период, наблюдающийся в настоящее время, тенденция подтопления территорий является характерной не только для Большеуковского района, но и в целом для Омской области. Напомним, что весенний паводок с каждым годом набирает силу. При этом половодье накрыло не только север Омского региона, где по улицам деревень плавали лодки, но также центральные и южные районы области. 

Фото: Минприроды Омской области

Теги  •  #Большие Уки #Минприроды #плотина

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Ветеринары: Омская область из-за АЧС несёт миллиард убытков  •  вчера, 17:57
Во вторник в Омске начнётся мемориал Виктора Блинова  •  вчера, 17:51
Молодой руфер сорвался с трубы бывшего пивзавода в центре Омска  •  вчера, 16:05  •   3
Стали известны причины падения столба на автобус в Омске  •  вчера, 15:43
Артисты Омской филармонии уехали покорять Китай  •  вчера, 15:41  •   1
Омские прокуроры проверили бесплатно возящего пассажиров маршрутчика и решили его защитить  •  вчера, 15:05  •   2
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400