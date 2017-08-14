В Центральном округе Омска отремонтировали более двух тысяч метров труб
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 14 августа 2017, 17:34, последнее обновление 14 августа 2017, 17:37  •  печать

В Центральном округе Омска отремонтировали более двух тысяч метров труб

Автор:

"Росводоканал Омск" во время ремонтных работ заменил более 5 км водопроводных сетей во всех округах города.

Региональный "Росводоканал" в рамках летней ремонтной кампании привёл в порядок более 5 км труб во всех городских округах. Так, в Кировском округе обновлено более 1 тыс. метров водопровода: значительный участок был отремонтирован в Авиагородке.

Протяжённость отремонтированных участков в Ленинском и Советском округах превысила 700 метров в каждом. Новые трубы появились на улицах Волго-Донской и 50 лет Профсоюзов. Также 526 метров водопроводных сетей обновили в Октябрьском округе (в том числе в Чкаловском поселке).

Больше всего было отремонтировано в Центральном округе - свыше 2 тыс. метров: на улицах Декабристов, 4-й Челюскинцев и 21-й Северной. Также во время ремонта особое внимание уделили водопроводу в поселке Черёмушки.

Также за время летней кампании омский водоканал промыл 9 км водопровода и модернизировал более 100 единиц запорной арматуры. Кроме того, было отремонтировано 289 колодцев, 431 водоразборная колонка, а 23 сломанные колонки были заменены.

Теги  •  #ремонт #Росводоканал #труба

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Ветеринары: Омская область из-за АЧС несёт миллиард убытков  •  сегодня, 17:57
Во вторник в Омске начнётся мемориал Виктора Блинова  •  сегодня, 17:51
Молодой руфер сорвался с трубы бывшего пивзавода в центре Омска  •  сегодня, 16:05  •   3
Стали известны причины падения столба на автобус в Омске  •  сегодня, 15:43
Артисты Омской филармонии уехали покорять Китай  •  сегодня, 15:41  •   1
Омские прокуроры проверили бесплатно возящего пассажиров маршрутчика и решили его защитить  •  сегодня, 15:05  •   2
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400