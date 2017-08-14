В Центральном округе Омска отремонтировали более двух тысяч метров труб

"Росводоканал Омск" во время ремонтных работ заменил более 5 км водопроводных сетей во всех округах города.

Региональный "Росводоканал" в рамках летней ремонтной кампании привёл в порядок более 5 км труб во всех городских округах. Так, в Кировском округе обновлено более 1 тыс. метров водопровода: значительный участок был отремонтирован в Авиагородке.

Протяжённость отремонтированных участков в Ленинском и Советском округах превысила 700 метров в каждом. Новые трубы появились на улицах Волго-Донской и 50 лет Профсоюзов. Также 526 метров водопроводных сетей обновили в Октябрьском округе (в том числе в Чкаловском поселке).

Больше всего было отремонтировано в Центральном округе - свыше 2 тыс. метров: на улицах Декабристов, 4-й Челюскинцев и 21-й Северной. Также во время ремонта особое внимание уделили водопроводу в поселке Черёмушки.

Также за время летней кампании омский водоканал промыл 9 км водопровода и модернизировал более 100 единиц запорной арматуры. Кроме того, было отремонтировано 289 колодцев, 431 водоразборная колонка, а 23 сломанные колонки были заменены.