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В Омске на два месяца перекроют несколько улиц из-за ремонта труб
Общество  •  10 мая 2017, 17:55, последнее обновление 10 мая 2017, 17:55  •  печать

В Омске на два месяца перекроют несколько улиц из-за ремонта труб

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АО "Омск РТС" предупредил омичей о ремонте подземных тепловых сетей.

В Омске начнутся плановые открытые ремонтные работы на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей. Из-за ремонта труб будут перекрыты несколько улиц:

- улица Тарская от улицы Яковлева с переходом улицы Октябрьской с 8:00 12 мая до 20:00 31 июля 2017,

- улица 1-я Восточная на пересечении с улицей 35 лет Советской Армии с 8:00 12 мая до 20:00 12 июня 2017,

- улица 1-я Восточная в районе дома № 50 с 8:00 13 июня до 20:00 31 июля 2017.

Омичей просят пользоваться объездными путями на время проведения ремонтных работ.

Теги  •  #перекрытие улиц #ремонт #труба

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