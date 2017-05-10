В Омске на два месяца перекроют несколько улиц из-за ремонта труб

В Омске начнутся плановые открытые ремонтные работы на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей. Из-за ремонта труб будут перекрыты несколько улиц:

- улица Тарская от улицы Яковлева с переходом улицы Октябрьской с 8:00 12 мая до 20:00 31 июля 2017,

- улица 1-я Восточная на пересечении с улицей 35 лет Советской Армии с 8:00 12 мая до 20:00 12 июня 2017,

- улица 1-я Восточная в районе дома № 50 с 8:00 13 июня до 20:00 31 июля 2017.

Омичей просят пользоваться объездными путями на время проведения ремонтных работ.