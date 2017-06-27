Когда звонит коллектор: что делать, если вас заставляют платить по чужим долгам

"Омск Здесь" выяснил, как омичам обезопасить себя от коллекторов, желающих получить с вас чужой долг. Забегая вперед, скажем, придётся сильно постараться, чтобы избавиться от их назойливого внимания.

С 1 января этого года коллекторские агентства всей страны начали работать по новым правилам. Законодатель заставил их выйти из тени, получив "официальное разрешение на работу". Каждое агентство в стране обязано войти в специальный реестр, который ведёт Федеральная служба судебных приставов. После наступления часа икс, выяснилось, что профессиональных коллекторов в России не так уж и много (свою роль сыграли введённые ограничения для включения в реестр). В нашем городе своего коллекторского агентства так и не появилось, учитывая новые требования. Поэтому омское поле вспахивают федеральные компании, на которые регулярно поступают жалобы. Правда, в масштабах миллионного города их количество ничтожно мало, но их наличие лишний раз доказывает то, что профессиональные взыскатели всё-таки портят жизнь жителям Прииртышья. По данным УМВД России по Омской области, в 2017 году к ним на рассмотрение поступило более 200 жалоб на коллекторские агентства. Уголовных дел не возбуждалось.

К нам обращаются в основном в тех случаях, когда идёт явное превышение звонков или присланных СМС-сообщений от коллекторских агентств. Кому-то ведь звонят и до 20 раз в день, - поясняет специалист-эксперт отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возвращению просроченной задолженности УФССП по Омской области Ирина Ефименко. - Если жалоба находит своё подтверждение, тогда мы составляем протокол об административном правонарушении и направляем его в суд. Если речь идёт об угрозах физической расправы, тогда следует обращаться в полицию.

В отдельных ситуациях судебные приставы рекомендуют очень внимательно читать договор и дополнительные соглашения к нему, которые заёмщик заключает с кредитным учреждением. Основная масса жалоб омичей поступает на коллекторское агентство "Константа". Но де-юре в их действиях нет ничего противозаконного, хотя звонки от агентов доходят до сотни в неделю. Привлечь к ответственности их никак нельзя. Выясняется, что должники подписывают дополнительное соглашение к договору, разрешающее беспокоить его столько, сколько будет необходимо профессиональному взыскателю. Закон разрешает это делать. Единственное, что могут сделать судебные приставы, - потребовать от коллекторов исключить данные абонентского номера третьих лиц. Часто заёмщики оставляют в банках или микрофинансовых организациях номера телефонов своих родственников или друзей, для того, чтобы те подтвердили их данные.

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Екатерина Кустова,

руководитель отдела взыскания онлайн-сервиса микрокредитования "Честное слово" (МФК "Честное слово"):

- Для грамотного общения с коллекторскими агентствами должнику стоит узнать свои права и изучить законодательные акты, которые нарушает коллектор, - ст. 119 УК РФ ("Угроза жизни и причинения вреда", срок до 2 лет), ст. 163 УК РФ ("Вымогательство", срок до 2 лет), разглашение личной информации ст. 137 УК ПФ (срок до 6 месяцев).

Чтобы доказать факт нарушения законодательства со стороны взыскателей, необходимо записать разговор с коллекторами, сохранить все полученные СМС. В самом начале телефонной или личной беседы предупредить взыскателя о том, что разговор записывается, а также потребовать представиться, назвать юридический адрес организации и основание звонка. При отказе - вешать трубку. Далее на основании документальных свидетельств написать жалобу в ФССП, Банк России и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств, отправить её заказным письмом с уведомлением и описью содержимого.

Номера коллекторов вносить в чёрный список следует только после направления жалобы в соответствующие органы. Далее - отправить сотовому оператору на блокировку номеров взыскателей.

Олег Лагуткин,

генеральный директор бюро кредитных историй "Эквифакс" (Москва):

- Любое коллекторское агентство обязано зарегистрироваться в Реестре Федеральной службы судебных приставов. На сегодняшний день таких организаций насчитывается 128. Деятельность агентств строго регламентирована законодательством (Федеральный закон № 230). Детально прописываются все возможные действия со стороны коллекторов при выполнении своих служебных обязанностей. К примеру, закон запрещает любые контакты по рабочим дням в ночное время (с 10 вечера до 8 утра следующего дня), а также в выходные и общегражданские праздники с 8 вечера до 9 утра.

Если права граждан нарушаются, они вправе обратиться с жалобой в профессиональную ассоциацию или союз, в котором состоит коллекторское агентство. В рамках осуществления надзора в данной сфере деятельности к нарушителям могут быть применены материальные и административные меры, вплоть до выведения из состава участников ассоциации или союза. Последствия такого решения будут крайне негативными и способны привести к закрытию коллекторского агентства.

Сергей Семынин,

управляющий новосибирским филиалом "Росгосстрах банка":

- Коллекторские агентства, взаимодействуя с должником, вправе использовать ряд форматов: личные встречи, телефонные переговоры, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. Причём для каждого формата взаимодействия установлены определённые ограничения, и все они прописаны в федеральном законе. К примеру, личная встреча может быть инициирована не чаще одного раза в неделю. Замечу, законодательством предусмотрены и иные способы взаимодействия с должником. Таковые могут быть прописаны в письменном соглашении между кредитором и должником. Причём аналогичное соглашение может быть заключено и в отношении частоты взаимодействия.

При нарушении кредитором закона следует фиксировать этот факт (запись телефонных переговоров, распечатка СМС, распечатка телефонных звонков и т. п.) и с приложением необходимых доказательств обращаться в прокуратуру либо в Федеральную службу судебных приставов, т. к. именно Федеральная служба назначена контролирующим органом за исполнением требований 230-ФЗ.