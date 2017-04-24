В Омске за назойливые звонки должникам пока не наказан ни один коллектор

С начала года омским судебным приставам поступило более 110 обращений от омичей, возмущённых работой коллекторских агентств. Но никто из профессиональных взыскателей долгов пока не наказан.

За три месяца в Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области поступило более сотни обращений от омичей, жалующихся на работу коллекторских агентств. Напомним, с начала 2017 года судебные приставы ведут не только реестр таких организаций (коллекторы теперь обязаны получить лицензию), но и контролируют работу профессиональных взыскателей. В России зарегистрировано 115 компаний, занимающихся коллекторской деятельностью. В Омске присутствуют порядка 20 их филиалов.

- 50 % жалоб поступает от омичей, которые становятся третьей стороной и по большому счёту никакого отношения к должнику не имеют. Именно на них сосредоточено пристальное внимание коллекторов, - поясняет начальник отдела УФССП по Омской области Татьяна Корикова. - Им звонят, просят вернуть долг какого-то неизвестного человека. В таких случаях просим предоставлять детализацию звонков. Именно так мы можем выяснить, нарушены ли права. По таким жалобам нами собраны материалы, направлены предупреждения в организации. По 20 обращениям персональные данные заявителей удалены из базы. Омичей больше не беспокоят.

По мнению главного судебного пристава Омской области Владимира Витрука, практика наказания коллекторов за слишком назойливые звонки должникам не наработана. По всей стране на коллекторов составлено всего 30 протоколов об административных правонарушениях. В Омске пока не наказан ни один коллектор. Хотя, как поясняют судебные приставы, материалы уже собраны, идёт проверка.