Бывшая участница "Дома-2" отправится в колонию за незаконную банковскую деятельность
Общество  •  26 июля 2017, 15:12, последнее обновление 26 июля 2017, 15:31  •  печать

Бывшая участница "Дома-2" отправится в колонию за незаконную банковскую деятельность

В Куйбышевском районном суде Омска вынесли приговор Анастасии Полетаевой, которая на полтора года сядет в тюрьму.

Сегодня, 26 июля, состоялось оглашение приговора Антону Бабикову, Михаилу Пуговкину, Константину Чумарову и Анастасии Полетаевой. По данным следствия, они с 2011 года через подставные компании обналичили более полутора миллиардов рублей. Деньги перечисляли через компании, связанные с продажей продуктов питания. В суде удалось установить, что преступная группа (её организатор Николай Трофимов уже приговорён к двум годам колонии, ещё один фигурант этого уголовного дела Игорь Кузьмин приговорён к году лишения свободы) получила более 29 млн руб. прибыли. Более 20 млн руб. изъято наличными в ходе следственных действий.

Свою вину подсудимые не признавали на всем протяжении судебного разбирательства. Самое суровое наказание прокуратура запросила именно для бывшей участницы скандальной телестройки Анастасии Полетаевой.

В прениях государственный обвинитель настаивал на 4,5 годах лишения свободы со штрафом в 700 тыс. руб. Однако суд приговорил её к 1,5 годам колонии общего режима. Выплатить она обязана 150 тыс. руб. Пуговкина приговорили к одному году и четырём месяцам лишения свободы. Антон Бабиков получил год и два месяца колонии, Чумаров – год. Всей подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Добавим, решение суда в законную силу не вступило.

Дмитрий Ковалёв

Теги  •  #Анастасия Полетаева #Дом-2 #приговор

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  26 июля 2017, 15:29

Немного удивительно, но много участников этого телепроекта попадали в подобные ситуации в повседневной жизни.

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