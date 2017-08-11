В Омской области упала рождаемость
Общество  •  11 августа 2017, 10:11, последнее обновление 11 августа 2017, 11:10  •  печать

В Омской области упала рождаемость

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Омская область испытывает серьёзные демографические проблемы.

Как сообщили в управлении ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, в период с января по июнь 2017 года в регионе родилось 13 297 детей. Это на 15,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в июле падение рождаемости стало ещё больше - минус 20,1 % по сравнению с июлем в 2016.

Между тем две трети детей родились в Омске, а самым плодовитым округом стал Центральный - 361 ребёнок. Из муниципальных районов наибольший вклад в улучшение демографической ситуации в регионе сделал Омский -76 детей. Меньше всего детей - всего трое - родились в Большеуковском районе.

Теги  •  #демографическая ситуация #ЗАГС

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