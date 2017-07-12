"Новапорт" готов построить аэропорт "Омск-Фёдоровка" за 11 млрд рублей
Экономика  •  12 июля 2017, 15:57, последнее обновление 12 июля 2017, 17:01  •  печать

"Новапорт" готов построить аэропорт "Омск-Фёдоровка" за 11 млрд рублей

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Компания рассчитывает реализовать проект на новой площадке. На это ей потребуется три года.

Крупнейшая сеть региональных аэропортов "Новапорт" рассчитывает инвестировать 11 млрд руб. в строительство аэропорта "Фёдоровка" под Омском. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на совладельца холдинга Романа Троценко.

- Мы будем реализовывать строительство нового аэропорта на новой площадке. Я думаю, что нам за три года потребуется вложить порядка 11 млрд руб., - заявил изданию Троценко.

Бизнесмен рассчитывает начать строительство "с чистого листа".

Добавим, "Новапорт" - сеть региональных аэропортов России, включающая 13 аэропортов в разных регионах России. Холдинг создан в 2002 году на паритетных началах и принадлежит группе компаний AEON Corporation и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан).

Теги  •  #аэропорт #инвестор #Омск-Федоровка

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  12 июля 2017, 20:42

Надо подчитать насколько рентабельным будет такое грандиозное строительство. И будет ли спрос на услуги аэропорта.

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