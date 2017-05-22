140 сотрудников омского аэропорта прошли обучение в новосибирском центре

Авиационный учебный центр аэропорта Толмачёво выиграл тендер на оказание образовательных услуг по профессиональной подготовке работников службы организации перевозок ОАО "Омский аэропорт". 140 специалистов на протяжении месяца проходили обучение по темам: "Повышение квалификации персонала, осуществляющего деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты", "Первоначальная подготовка персонала, осуществляющего деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты", "Перевозка опасных грузов воздушным транспортом".

Завтра, 23 мая, сотрудники "Омского аэропорта" завершат переподготовку, и сотрудники учебного центра Толмачёво выдадут им удостоверения и сертификаты установленного образца.