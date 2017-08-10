С банковских карт омичей будут принудительно списывать деньги за долги по капремонту

В отношении омчией - должников за капремонт начали применять жёсткие штрафные санкции. Теперь сумму долга будут списывать с их банковских карт без предупреждения.

С июля региональный оператор начал применять штрафные санкции к должникам по капремонту при отсутствии оплаты более месяца. Таким образом, теперь пени начисляются на всю сумму долга, начиная с 31 дня, если оплата не произошла в срок. Квитанции с пенями собственники получат до 10 августа.

- Причём недобросовестный плательщик взносов о наличии в отношении него вынесенного судебного решения узнает только после того, как с его карты будет списан долг. По действующему законодательству для вынесения судебного приказа присутствие должника в суде не требуется. Собственнику - должнику по взносам на капитальный ремонт придётся также понести судебные издержки: заплатить госпошлину и расходы судебных приставов, - сообщили в региональном фонде капремонта.

К примеру, если сумма задолженности в июле составляла 10 тыс. руб., пени составят примерно 33 рубля. В случае непогашения задолженности до 20 августа в квитанциях за август собственники увидят пени уже в размере 126 руб. К декабрю в графе "Пени" будет уже стоять сумма около 500 руб.

Добавим, что пени, также как и вся сумма долга, подлежат взысканию в судебном порядке.