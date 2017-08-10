С банковских карт омичей будут принудительно списывать деньги за долги по капремонту
Общество  •  10 августа 2017, 13:53, последнее обновление 10 августа 2017, 15:17  •  печать

С банковских карт омичей будут принудительно списывать деньги за долги по капремонту

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В отношении омчией - должников за капремонт начали применять жёсткие штрафные санкции. Теперь сумму долга будут списывать с их банковских карт без предупреждения.

С июля региональный оператор начал применять штрафные санкции к должникам по капремонту при отсутствии оплаты более месяца. Таким образом, теперь пени начисляются на всю сумму долга, начиная с 31 дня, если оплата не произошла в срок. Квитанции с пенями собственники получат до 10 августа.

- Причём недобросовестный плательщик взносов о наличии в отношении него вынесенного судебного решения узнает только после того, как с его карты будет списан долг. По действующему законодательству для вынесения судебного приказа присутствие должника в суде не требуется. Собственнику - должнику по взносам на капитальный ремонт придётся также понести судебные издержки: заплатить госпошлину и расходы судебных приставов, - сообщили в региональном фонде капремонта.

К примеру, если сумма задолженности в июле составляла 10 тыс. руб., пени составят примерно 33 рубля. В случае непогашения задолженности до 20 августа в квитанциях за август собственники увидят пени уже в размере 126 руб. К декабрю в графе "Пени" будет уже стоять сумма около 500 руб.

Добавим, что пени, также как и вся сумма долга, подлежат взысканию в судебном порядке.

Теги  •  #банковская карта #деньги #долг #капремонт

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Комментарии
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Стелла Иванова  •  10 августа 2017, 16:12

Недаром мне не нравятся сберкарты. Не только из-за списания денег. Наличку ты держишь в руках и знаешь сколько отдать, а с картами можно потратить больше. Поэтому банки агрессивно их рекламируют. За капремонт всё равно, наверное, придётся платить. Тут дело не в картах. Не надо иметь никаких долгов.

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Леонид Портнов  •  10 августа 2017, 15:43

Если бы еще и услуги преподавали так быстро и качественно, как деньги с карточек списывать будут.

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