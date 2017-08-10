В Омске стали чаще подделывать тысячные купюры

За первое полугодие 2017 года было найдено 124 фальшивых банкноты, а также 12 монет Банка России.

По информации регионального отделения Сибирского главного управления Центробанка РФ, за первое полугодие 2017 года в Омской области было обнаружено 124 поддельные банкноты, а также 12 иностранных купюр. Фальшивые деньги нашли сотрудники Банка России и кредитных организаций. Также было выявлено 12 случаев подделки монет Банка России.

За прошлый год было выявлено и изъято 237 фальшивых купюр, 24 из которых оказались иностранными. Больше половины найденных фальшивых банкнот Банка России - это купюры номиналом 1 тыс. руб., тогда как в прошлом году чаще подделывали купюры размером в 5 тыс. руб.

Всю информацию о каждом случае передали в органы внутренних дел Омской области. Омичей просят внимательнее относиться к деньгам и проверять на них наличие не менее трёх-четырёх защитных признаков.