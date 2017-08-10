Смертность в ДТП на омских дорогах снизилась на 13 %
Общество  •  10 августа 2017, 11:53, последнее обновление 10 августа 2017, 11:55  •  печать

Смертность в ДТП на омских дорогах снизилась на 13 %

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Показатель снизился благодаря камерам фото- и видеофиксации, а также установке новых дорожных знаков.

О значительном снижении аварийности по всем показателям сообщили сегодня в департаменте транспорта администрации города, проанализировав статистику ДТП с участием водителей муниципального транспорта за 2012-2016 годы. По данным ведомства, в 2012 году во всех ДТП в городе погибло 149 человек, в 2016 году - 53 человека.

- Этот показатель снизился благодаря внедрению камер фиксации, корректировке работы светофоров и увеличению их количества, замене старых и установке новых дорожных знаков, установке светофоров типа Т7 вблизи школ, а также запрету опасных левых поворотов, организации выделенных пешеходных фаз, нанесению дорожной разметки, - отметил заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец.

Снижение показателей по аварийности и пострадавшим с участием водителей городского пассажирского транспорта за анализируемый период составило 13 % и 14 % соответственно. За первое полугодие 2017 года дорожно-транспортных происшествий по вине работников муниципального пассажирского транспорта не зарегистрировано.

Как отметили в департаменте, в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на ПАТП регулярно проводятся специальные инструктажи с использованием информации о ДТП. Для водителей организованы занятия по повышению квалификации, одним из обязательных этапов которых является сдача зачёта на знание ПДД.

Теги  •  #аварийность #Вадим Кормилец #муниципальный транспорт #снижение

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