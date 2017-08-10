Омичи две ночи подряд будут наблюдать необычный звёздный дождь

Августовский звездопад омичи смогут наблюдать дважды: с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. Его интенсивность весьма существенна: до 100 пролетающих метеоров в час, а полюбоваться астрономическим явлением можно и без специальной аппаратуры.

- Земля входит в пылевой след кометы 109P / Swift-Tuttle около 17 июля и покидает его 24 августа. Мы ближе всего к середине 12 августа. Максимум ожидается в Омске в ночь с 12 на 13 августа около часа ночи. К сожалению, наблюдениям будет мешать почти полная Луна, вместе с засветкой неба от города она существенно уменьшит число слабых метеоров. Число пролетающих метеоров, доступных глазу человека прогнозируется до 100 в час, - сообщил омский астроном Владимир Крупко.

Для тех, кто желает сфотографировать звездопад, астроном советует: "Больше ISO, светосила и диаметр объектива, т. е. апертура. Выдержки в зависимости от фокуса от 30 секунд до минуты определить экспериментально по засветке неба и трекам звёзд, в основном Луной".