Омичей зовут познакомиться с Национальной электронной библиотекой

Омичи могут познакомиться с ресурсами Национальной электронной библиотеке в муниципальных библиотеках. НЭБ - крупнейший библиотечный проект, уникальный интеллектуальный ресурс и начало нового этапа в развитии всех библиотек страны. Сейчас проект насчитывает более 100 участников, в числе которых публичные библиотеки, библиотеки научных образовательных учреждений и правообладатели.

Фонд НЭБ является универсальным по содержанию и включает различные электронные документы: книги, журналы, диссертации, ноты, карты и т.д., - рассказала начальник отдела развития и внешних коммуникаций Центральной городской библиотеки Надежда Кузнецова. - Приоритетное содержание документов - история и культура России и сопредельных территорий, становление российской государственности на протяжении нескольких веков, документы, отражающие достижения национальной научной мысли.

В Национальной электронной библиотеке можно познакомиться с диссертациями, авторефератами, периодическими изданиями, нотами и русской классикой. Сегодня НЭБ предлагает объединенный электронный каталог фондов российских библиотек, ежедневно пополняемый фонд оцифрованных изданий и мобильные приложения.