Омичей зовут познакомиться с Национальной электронной библиотекой
Общество  •  24 апреля 2017, 15:20, последнее обновление 24 апреля 2017, 15:34  •  печать

Омичей зовут познакомиться с Национальной электронной библиотекой

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13 омских муниципальных библиотек подключены к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).

Омичи могут познакомиться с ресурсами Национальной электронной библиотеке в муниципальных библиотеках. НЭБ - крупнейший библиотечный проект, уникальный интеллектуальный ресурс и начало нового этапа в развитии всех библиотек страны. Сейчас проект насчитывает более 100 участников, в числе которых публичные библиотеки, библиотеки научных образовательных учреждений и правообладатели.

Фонд НЭБ является универсальным по содержанию и включает различные электронные документы: книги, журналы, диссертации, ноты, карты и т.д., - рассказала начальник отдела развития и внешних коммуникаций Центральной городской библиотеки Надежда Кузнецова. - Приоритетное содержание документов - история и культура России и сопредельных территорий, становление российской государственности на протяжении нескольких веков, документы, отражающие достижения национальной научной мысли.

В Национальной электронной библиотеке можно познакомиться с диссертациями, авторефератами, периодическими изданиями, нотами и русской классикой. Сегодня НЭБ предлагает объединенный электронный каталог фондов российских библиотек, ежедневно пополняемый фонд оцифрованных изданий и мобильные приложения.

Теги  •  #библиотека #компьютер

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