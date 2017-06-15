Омичей пригласили в библиотеки под открытым небом

В течение всего лета в скверах, парках и на территории библиотек омичи смогут почитать интересные книги и свежую прессу прямо на свежем воздухе. Для юных читателей организуют литературные игры, викторины и конкурсы.
Каждый четверг с 10:00 до 18:00 во время хорошей погоды омичей приглашают в библиотеку "Мир женщины", где в летнем пункте правового информирования можно стать участником тематических дней. Омичей ждут обзоры книжных выставок, игры правовой тематики, исторические викторины и бесплатные консультации юриста.
Также начал свою работу "Книжный сад для детей" на улице 10-й Чередовой. Детей и их родителей ждут громкие чтения, творческие мастер-классы, литературные викторины, подвижные игры, а также качели и карусели, украшенные сказочными мотивами.
Отличная инициатива. Важно, чтобы взрослые не забыли привлечь в эти летние залы юных читателей.
Какое милое мероприятие, на воздухе и с книжкой, приобщиться к литературе, как здорово придумано