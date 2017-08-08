На севере Омской области просела отремонтированная год назад дорога

Прокуратура Большеуковского района Омской области выявила нарушения при ремонте дороги в райцентре в прошлом году. Так, в августе 2016 года, между администрацией Большеуковского сельского поселения и ГП "Большеуковское ДРСУ" был заключен муниципальный контракт на ремонт дороги по ул. Калинина в с. Большие Уки. Гарантийный срок на выполненные работы составил 5 лет.

Позже проведённая прокуратурой района проверка показала, что с декабря 2016 года на отремонтированной улице образовались просадки и выбоины, превышающие предельные размеры, установленные ГОСТом.

- Однако вопреки закону до настоящего времени муниципалитет письменное извещение об обнаружении дефектов и недостатков в ГП "Большеуковское ДРСУ" не направил, в связи с чем предприятие их не устранило, - сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки прокурор района внёс главе Большеуковского сельского поселения и директору ГП "Большеуковское ДРСУ" представления, которые находятся на рассмотрении.