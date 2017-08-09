Омская "Флора" прошла с нарушениями
Общество  •   9 августа 2017, 21:43  •  печать

Омская "Флора" прошла с нарушениями

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На зелёной ярмарке продавали саженцы, в том числе и импортные, без документов, что является нарушением требований Минсельхоза РФ.

7 августа, в последний день работы городской выставки зелёного строительства, садоводства и цветоводства "Флора-2017", специалисты регионального управления Россельхознадзора провели рейд и обнаружили девять нарушений законодательства в сфере семеноводства и карантина растений.

- Физическими лицами осуществлялась реализация партий посадочного материала, в том числе импортного происхождения (луковицы и корневища цветочных культур, саженцы плодово-ягодных культур в ассортименте) без документов, подтверждающих соответствие требованиям государственным стандартам на сортовые и посевные качества, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, на выставке продавались цветочные луковицы из Краснодарского края, являющиеся подкарантинной продукцией. Об этом владельцы точки не известили надзорное ведомство, что является уже нарушением закона о карантине растений.

Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Посадочный материал в количестве более 2,5 тыс. штук снят с реализации до предоставления полного пакета документов.

Теги  •  #нарушение #Россельхознадзор #флора

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