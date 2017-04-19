Омская область на втором месте в Сибири по заболеваемости раком
Общество  •  19 апреля 2017, 18:00, последнее обновление 19 апреля 2017, 18:00  •  печать

Омская область на втором месте в Сибири по заболеваемости раком

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В Омской области ежегодно выявляют не менее 9 тысяч случаев злокачественных образований.

По количеству смертей от онкологических заболеваний Россия на первом месте среди индустриально развитых стран. Высокий уровень заболеваний и в регионах Сибири. Как рассказал в интервью программе "Новости Здесь" заместитель главного врача БУЗОО "Клинический онкологический диспансер" Олег Леонов, по онкозаболеваниям Омская область находится на втором месте в Сибири.

Чаще заболевают жители, более старшего возраста, - сказал Леонов. - По статистической форме за 2016 год средний возраст заболевших составляет 63,5 года. Первую строчку в СФО занимает Алтайский край. Из расчётных показателей там 500 заболевших на 1000 населения. Вторую строчку занимает Омская область: имеем около 470 на 1000 населения.

При этом смертность в регионе от злокачественных новообразований снижается. "Сегодня смертность составляет 195 на 100 000, и этот показатель за последние три года упал с 200", - резюмирует эксперт.

У мужчин среди раковых заболеваний на первом месте рак лёгких, рак предстательной железы, рак кожи и уротелиальный рак. Здоровье женщины чаще всего подвергается угрозе со стороны рака молочной железы, гинекологических заболеваний, рака кожи и уротелиального рака.

Теги  •  #видео #онкология #Сибирь

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