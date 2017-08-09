Омичи жалуются на неправильную разметку на улице Пушкина
Общество  •   9 августа 2017, 13:20, последнее обновление 9 августа 2017, 13:55  •  печать

Омичи жалуются на неправильную разметку на улице Пушкина

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Из-за ошибки дорожников при нанесении разметки на данном участке образовывались пробки.

Сегодня утром омичи пожаловались на разметку, нанесённую на улице Пушкина. По ширине проезжей части там можно обозначить только три полосы, однако одна полоса значительно уже двух других. Таким образом, от Маяковского до Масленникова автомобили едут в два ряда, а в обратную - в сторону Маяковского, в один, но по слишком узкой полосе. Как отмечают автомобилисты, в сторону улицы Маяковского уже образуются пробки, в то время как полосы в сторону Масленникова свободны. Сами автомобилисты вынуждены ехать практически по краю дороги.

 

"Чем они интересно руководствовались?! Это на Пушкина так? Надо запомнить и нос свой до Маяковского не совать в этом направлении", - пишет комментатор. "Такое ощущение, что те, кто это рисует, потом сидят в кустах и ржут над теми, кто едет по этому чуду", - добавляет другой.

Как сообщили в мэрии Омска, на данном участке при нанесении разметки на подходе к улице Маяковского со стороны Масленникова по ошибке вместо двух полос оставили одну. Но в администрации города заверили, что это досадное недоразумение уже разрешилось: разметка на улице Пушкина приведена в порядок.

Теги  •  #дорожная разметка #ошибка #улица Масленникова #улица Маяковского #улица Пушкина

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