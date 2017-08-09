Омску предрекли ультраурбанизацию 

Российский политолог, колумнист "Ведомостей" Екатерина Шульман обнародовала прогноз развития демографии и урбанизации в России. По мнению политолога, ультраурбанизация приведёт к тому, что в России останется "15 больших городов с пустотой между ними", "выживет" в том числе и Омск.

Прогноз Екатерины Шульман был опубликован в журнале The World Today, издаваемом британским аналитическим центром в области международных отношений Chatham House, его перевод появился в "Газете.ру". По мнению политолога, в результате ультраурбанизации в России будет 15 крупных городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград. Их догоняют также Краснодар, Саратов и Тюмень.

Эти 15-18 городов и прилегающие территории, обслуживающие их, неизбежно будут бороться за то, чтобы быть и источниками, и центрами политической власти, - поясняет Екатерина Шульман.

Что касается "индустриальной Сибири", самый стабильный рост населения (рождаемость и миграция), по информации политолога, здесь показывают Тюмень, Красноярск, Томск и Новосибирск.