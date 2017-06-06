Боец Александр Шлеменко стал героем клипа звезды сериала "Счастливы вместе"

Актриса и певица Наталья Бочкарёва прилетела в Омск, чтобы снять свой новый клип под названием Hasta Siempre, Comandante.

Сегодня, 6 июня, в Instagram бойца смешанного стиля Александра Шлеменко по прозвищу Шторм появилось фото с российской актрисой и певицей Натальей Бочкарёвой, известной зрителям по сериалу "Счастливы вместе". В подписи к снимку говорится, что Наталья Бочкарёва прилетела в Омск для съёмок своего нового клипа Hasta Siempre, Comandante. В качестве площадки она выбрала авторскую школу единоборств "Шторм".

Интересно, что Александр Шлеменко стал не просто соорганизатором съёмок, но и героем нового клипа.

- Роль тренера девушки-бойца по прозвищу "Че Гевара" играет сам Александр Шлеменко, - сообщается в Instagram омского бойца. - Премьера ожидается в сентябре.

Александр Шлеменко - омский боец смешанного стиля, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA. Он владел титулом чемпиона Bellator и трижды сумел защитить его. Недавно, 2 июня, Шлеменко выступал на турнире М-1 Challenge 79 в Санкт-Петербурге. Бой длился всего 25 секунд - именно столько времени потребовалось омскому Шторму, чтобы победить американца Брендона Хэлси.

Фото: Instagram Александра Шлеменко