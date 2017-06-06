ИКЕА 1200*90
Боец Александр Шлеменко стал героем клипа звезды сериала "Счастливы вместе"
Общество  •   6 июня 2017, 13:29, последнее обновление 6 июня 2017, 14:18  •  печать

Боец Александр Шлеменко стал героем клипа звезды сериала "Счастливы вместе"

Автор:

Актриса и певица Наталья Бочкарёва прилетела в Омск, чтобы снять свой новый клип под названием Hasta Siempre, Comandante.

Сегодня, 6 июня, в Instagram бойца смешанного стиля Александра Шлеменко по прозвищу Шторм появилось фото с российской актрисой и певицей Натальей Бочкарёвой, известной зрителям по сериалу "Счастливы вместе". В подписи к снимку говорится, что Наталья Бочкарёва прилетела в Омск для съёмок своего нового клипа Hasta Siempre, Comandante. В качестве площадки она выбрала авторскую школу единоборств "Шторм".

Интересно, что Александр Шлеменко стал не просто соорганизатором съёмок, но и героем нового клипа.

- Роль тренера девушки-бойца по прозвищу "Че Гевара" играет сам Александр Шлеменко, - сообщается в Instagram омского бойца. - Премьера ожидается в сентябре.

Александр Шлеменко - омский боец смешанного стиля, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA. Он владел титулом чемпиона Bellator и трижды сумел защитить его. Недавно, 2 июня, Шлеменко выступал на турнире М-1 Challenge 79 в Санкт-Петербурге. Бой длился всего 25 секунд - именно столько времени потребовалось омскому Шторму, чтобы победить американца Брендона Хэлси.

Фото: Instagram Александра Шлеменко

Теги  •  #Александр Шлеменко #клип #фото #школа единоборств

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске на месте китайской оптовки хотят построить торговый комплекс  •  сегодня, 13:44
Банкротство застройщика "Квартала романтиков" переносится из Крыма в Омск  •  сегодня, 13:17
Номинант "Золотой маски" представит в Омске "нецензурный" спектакль  •  сегодня, 13:03
Омская пенсионерка, сбитая на зебре в Нефтяниках, скончалась в больнице  •  сегодня, 12:54
Омская школьница получила травму головы во время прогулки на велосипеде  •  сегодня, 12:33  •   1
В Омске хотят обанкротить очередную компанию депутата Владимира Седельникова  •  сегодня, 12:17
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400