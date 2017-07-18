"МегаФон" в Омске поддержит развитие паралимпийского вида спорта бочче для детей-инвалидов

Благотворительный фонд "Радуга" при поддержке компании "МегаФон" в августе 2017 года приступит к реализации проекта "Бочче".

18 июля директор Омского отделения "МегаФона" Игорь Беззубкин вручил президенту фонда "Радуга" сертификат на сумму 612 230 рублей, направленный на развитие бочче в Омске.

Бочче - вид спорта для людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках и имеющих тяжёлые двигательные нарушения. С 1984 года входит в программу Паралимпийских игр.

На сегодняшний день бочче как профессиональный вид спорта в Омске не развит. Благодаря реализации проекта будет закуплено специальное оборудование для занятий и организованы регулярные полноценные тренировки сразу в трёх спортивных комплексах города Омска.

Проект стартует в августе, а завершится летом 2018 года. За этот период более 100 детей с ограниченными возможностями смогут научиться профессионально играть в бочче, а самые способные будут бороться за честь города Омска на региональных соревнованиях.

Директор Омского отделения компании "МегаФон" Игорь Беззубкин:

Компания "МегаФон" активно способствует развитию бочче по всей России, и я рад, что теперь в Омске дети с ограниченными возможностями будут заниматься этим паралимпийским видом спорта! Для нас важно, что проект благотворительного фонда "Радуга" является системным и долгосрочным, его можно тиражировать и расширять границы. Уверен, что за период его реализации участники не только смогут улучшить своё здоровье, но и станут настоящими спортсменами!

- В первую очередь мне бы хотелось поблагодарить компанию "МегаФон", которая в нашем городе помогает развивать один из паралимписких видов спорта - бочче, - приветствовал собравшихся председатель правления центра "Радуга" Валерий Евстигнеев. - Спасибо всем, кто помогал в сборе средств на реализацию проекта, на краудфандинговой платформе. Ведь это замечательно, что совместными усилиями у нас в городе получится развить один из набирающих популярность во всем мире видов спорта.

Информационная поддержка

Справка

Фонд "Радуга" - благотворительный фонд в Омской области. С 1997 года фонд помогает детям сиротам, больным детям, детям-инвалидам, малообеспеченным, многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За годы работы десятки миллионов рублей пожертвований переданы в семьи подопечных.

Благотворительный фонд "Радуга" разрабатывает и осуществляет программы по социальной поддержке и защите детей, привлечению средств для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении, оказанию помощи детским специализированным учреждениям города Омска и Омской области, разработке и осуществлению социальных программ по формированию здорового образа жизни у детей и подростков, а также социальных программ в области охраны природы.

Успешно реализуются уже действующие проекты:

"Монетка на здоровье". В этой социально ориентированной программе принимают участие товаропроизводители и компании Омской области. С каждой проданной единицы товара или услуги перечисляется небольшая сумма (иначе говоря - "монетка") для помощи подопечным БЦ "Радуга".

Проект "Дом радужного детства". Центр "Радуга" старается сделать всё, чтобы у неизлечимо больных детей региона была регулярная и квалифицированная разноплановая помощь, чтобы дети получали мультипрофессиональную паллиативную помощь.

"МегаФон" - ведущий российский оператор связи, доступный на всей территории страны. Приоритетные направления благотворительной деятельности компании - поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь жертвам катастроф и поддержка сотрудников компании в сложных жизненных ситуациях.

В 2015 году "МегаФон" поддержал 58 благотворительных проектов в 120 городах по всем регионам страны с общим бюджетом около 180 млн руб. Помощь получили около 21 000 человек, в том числе более 9 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и более 10 900 людей с ограниченными возможностями здоровья.