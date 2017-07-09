Дышите глубже: омичи в соцсетях массово жалуются на выбросы от ТЭЦ

В соцсетях горожане начали массово делиться фотографиями выбросов от омских ТЭЦ. Практически на всех фото из труб идет чёрный густой дым. Впрочем, большинство комментаторов к постам такое положение дел называют привычным и призывают авторов мыться в тазике – за блага цивилизации приходится чем-то жертвовать.

Добавим, что на прошлой неделе региональное Минприроды подвело итоги наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Омске с 26 июня по 3 июля. В воздухе вновь зафиксированы случаи превышения предельно допустимой концентрации хлорида водорода. Нарушения выявлены в Ленинском и Советском округах.