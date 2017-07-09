Дышите глубже: омичи в соцсетях массово жалуются на выбросы от ТЭЦ
Общество  •   9 июля 2017, 11:44, последнее обновление 9 июля 2017, 11:58  •  печать

Дышите глубже: омичи в соцсетях массово жалуются на выбросы от ТЭЦ

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Сигналы о вредных выбросах поступают с разных точек города.

В соцсетях горожане начали массово делиться фотографиями выбросов от омских ТЭЦ. Практически на всех фото из труб идет чёрный густой дым. Впрочем, большинство комментаторов к постам такое положение дел называют привычным и призывают авторов мыться в тазике – за блага цивилизации приходится чем-то жертвовать.

Добавим, что на прошлой неделе региональное Минприроды подвело итоги наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Омске с 26 июня по 3 июля. В воздухе вновь зафиксированы случаи превышения предельно допустимой концентрации хлорида водорода. Нарушения выявлены в Ленинском и Советском округах.

 
 
 

 

Теги  •  #выбросы в атмосферу #Минприроды #ТЭЦ

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