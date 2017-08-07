В омском мясе и молоке нашли кишечную палочку
Общество  •   7 августа 2017, 12:18, последнее обновление 7 августа 2017, 12:19  •  печать

В омском мясе и молоке нашли кишечную палочку

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Часть образцов, исследованных в лабораториях Россельхознадзора, не прошли проверку качества.

В июле специалисты лаборатории омского референтного центра Россельхознадзора исследовали 162 образца мяса и молочной продукции. Около 40 из них не соответствовали нормативной документации, а 20 образцов были отбракованы из-за обнаружения в них бактерий.

В восьми образцах мясной продукции и пяти образцах молочной было обнаружено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсеменённость). Листерии нашли в пяти пробах мясной продукции. Ещё в трёх образцах мяса и молока обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

Теги  •  #кишечная палочка #молоко #мясо #Россельхознадзор

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