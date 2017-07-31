На "Рембат" омичей привезут специальные автобусы

В дни проведения конкурса "Рембат-2017" автобусы в 14-й военный городок будут ходить чаще.

Международный конкурс "Рембат 2017" пройдёт на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института с 5 по 10 августа. Для удобства омичей, собирающихся посмотреть соревнования, организуют работу автобусов №117, 117Н и №30. Из города они будут отправляться с остановки "Ул. Лобкова" с интервалом от 8 до 20 минут. Автобусы, едущие на полигон, будут обозначены табличками с надписью "Рембат".

В конкурсе военнослужащих примут участие команды из Китая, Казахстана и России (сборная Министерства обороны РФ и команда Омского автобронетанкового инженерного института). Также на автодроме будет работать выставка продукции омских оборонных и гражданских промышленных предприятий. Соревнования будут начинаться в 10:00. Вход свободный.