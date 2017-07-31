На "Рембат" омичей привезут специальные автобусы
Общество  •  31 июля 2017, 17:55  •  печать

На "Рембат" омичей привезут специальные автобусы

Автор:

В дни проведения конкурса "Рембат-2017" автобусы в 14-й военный городок будут ходить чаще.

Международный конкурс "Рембат 2017" пройдёт на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института с 5 по 10 августа. Для удобства омичей, собирающихся посмотреть соревнования, организуют работу автобусов №117, 117Н и №30. Из города они будут отправляться с остановки "Ул. Лобкова" с интервалом от 8 до 20 минут. Автобусы, едущие на полигон, будут обозначены табличками с надписью "Рембат".

В конкурсе военнослужащих примут участие команды из Китая, Казахстана и России (сборная Министерства обороны РФ и команда Омского автобронетанкового инженерного института). Также на автодроме будет работать выставка продукции омских оборонных и гражданских промышленных предприятий. Соревнования будут начинаться в 10:00. Вход свободный.

Теги  •  #армия #общественный транспорт #полигон

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омские автоинспекторы остановили маршрутку с пьяным водителем за рулём  •  сегодня, 17:42  •   3
В Омске грабители избили велосипедиста арматурой  •  сегодня, 17:02
В Омской области медсестру убило ударом тока  •  сегодня, 16:16
Пьяный омич на ВАЗе сбил 16-летнюю школьницу и скрылся  •  сегодня, 15:07  •   1
В Омской области уголовник избил ребёнка из-за ненависти к его отцу  •  сегодня, 14:35  •   2
Главой Ленинского округа Омска назначен Дмитрий Зярко  •  сегодня, 13:06
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400