Омские курсанты показали, как нужно собирать УАЗик
Общество  •   5 августа 2017, 15:25, последнее обновление 5 августа 2017, 15:35  •  печать

Омские курсанты показали, как нужно собирать УАЗик

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В Омске стартовал международный конкурс "Рембат-2017", участниками которого стали военные из Казахстана, Китая и России.

Конкурс "Рембат" проводится среди ремонтных подразделений танкотехнического и автотехнического обеспечения государств – участников Армейских международных игр. Задействована боевая и специальная техника, в том числе мастерские технического обслуживания, ремонтно-эвакуационные машины, бронированные ремонтно-эвакуационные и другие машины. Участниками "Рембата-2017" являются 130 военнослужащих. Сегодня, 5 августа, всем гостям, пришедшим на стадион Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ), военные показывали своё мастерство.

Гвоздём программы стало выступление курсантов автобронетанкового института. Ребята за считанные минуты разобрали и собрали автомобиль УАЗ.

 

Сейчас участники конкурса приступили к первой соревновательной дисциплине. Четырём командам - Китайской Народной Республики, Казахстана, вооруженных сил России и Омского автобронетанкового инженерного института – предстоит выявить сильнейших в индивидуальной гонке.

Поддержать команду российских военных приехал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

 

- По накалу страстей армейские международные игры мало чем отличаются от мировых спортивных первенств. Но военнослужащие здесь встречаются не как соперники, а товарищи, - отметил генерал.

Добавим, конкурс экипажей авто- и танкотехнического обеспечения "Рембат" будет проходить с 5 по 10 августа на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института. Конкурс пройдёт в четыре этапа.

Фото: omskportal.ru

Теги  •  #автобронетанковый институт #армия #курсант

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Комментарии
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Игорь Х  •  5 августа 2017, 15:49

"Минутная" разборка автомобиля смотрится красиво, но показуха не заменит боевую учебу...

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