Омичи предпочитают увольняться по собственному желанию

Всего за этот период в организациях (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышала 15 человек, а число выбывших работников организаций превысило число принятых работников на 3744 человека (на 13 %). Работать начали 6,9 % человек, выбыло по различным причинам 7,7 % человек (в 1 квартале 2017 года - 5,2 % и 6 % соответственно).

Как отметили в ведомстве, основной причиной выбытия оставалось увольнение работников по собственному желанию - 74,2 % от общего числа уволенных работников (77,6 % в 1 квартале 2017 года). Численность требуемых работников на вакантные рабочие места составляла 9845 человек, что на 912 человек (на 10,2 %) больше, чем на 1 апреля 2017 года. Намечено к высвобождению в июле-сентябре 2017 года 787 человек.