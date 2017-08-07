Омичи предпочитают увольняться по собственному желанию
Общество  •   7 августа 2017, 12:05, последнее обновление 7 августа 2017, 12:06  •  печать

Омичи предпочитают увольняться по собственному желанию

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Омскстат опубликовал данные о приёме и увольнении работников организаций во втором квартале 2017 года.

Всего за этот период в организациях (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышала 15 человек, а число выбывших работников организаций превысило число принятых работников на 3744 человека (на 13 %). Работать начали 6,9 % человек, выбыло по различным причинам 7,7 % человек (в 1 квартале 2017 года - 5,2 % и 6 % соответственно).

Как отметили в ведомстве, основной причиной выбытия оставалось увольнение работников по собственному желанию - 74,2 % от общего числа уволенных работников (77,6 % в 1 квартале 2017 года). Численность требуемых работников на вакантные рабочие места составляла 9845 человек, что на 912 человек (на 10,2 %) больше, чем на 1 апреля 2017 года. Намечено к высвобождению в июле-сентябре 2017 года 787 человек.

Теги  •  #Омскстат #работа #увольнение

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  7 августа 2017, 13:36

Конечно, люди на грани сокращения ищут новую работу. И как только что-то появляется, они пишут заявление.

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Алекс   •  7 августа 2017, 12:12

Хорошо, что сокращенных не больше. А так люди ищут места, где лучше, и сами туда уходят.

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