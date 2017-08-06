После Дня города в Омске объявили штормовое предупреждение

Как сообщили сегодня в региональном МЧС, во второй половине дня 6 августа с сохранением ночью 7 августа местами по Омской области ожидается ветер порывами 19-24 м/с, гроза, град и ливень.

Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности, так как неблагоприятные метеоявления могут спровоцировать чрезвычайные ситуации муниципального уровня. Жителям региона советуют быть осторожнее при нахождении на улице, водителям - быть внимательнее при движении по мокрым дорогам, а садоводам - укрыть посадки от града.