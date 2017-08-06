После Дня города в Омске объявили штормовое предупреждение
Общество  •   6 августа 2017, 14:50, последнее обновление 6 августа 2017, 14:54  •  печать

После Дня города в Омске объявили штормовое предупреждение

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Неблагоприятная погода сохранится в регионе до завтрашнего утра. 

Как сообщили сегодня в региональном МЧС, во второй половине дня 6 августа с сохранением ночью 7 августа местами по Омской области ожидается ветер порывами 19-24 м/с, гроза, град и ливень.  

Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности, так как неблагоприятные метеоявления могут спровоцировать чрезвычайные ситуации муниципального уровня. Жителям региона советуют быть осторожнее при нахождении на улице, водителям - быть внимательнее при движении по мокрым дорогам, а садоводам - укрыть посадки от града.

Теги  •  #День города #МЧС #штормовое предупреждение

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Комментарии
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Таис Афинская  •  6 августа 2017, 16:02

Природа позволила прекрасно отпраздновать день города при благоприятной погоде, спасибо ей! - а теперь и штормовую погодку можно пережить, ничего страшного.

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Наталья Стаценко  •  6 августа 2017, 15:42

Жуть какая... Всё лето, по всей России свистопляска. Природа, что будет зимой?

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