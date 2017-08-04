Омские школьники начнут изучать астрономию в новом учебном году
Общество  •   4 августа 2017, 10:16, последнее обновление 4 августа 2017, 11:33  •  печать

Омские школьники начнут изучать астрономию в новом учебном году

Автор:

Министерство образования и науки РФ ввело новый предмет в учебную программу школьников. Планируется, что изучением астрономии будут заниматься учащиеся 10-х или 11-х классов.

В новом учебном году в российских школах начнётся изучение астрономии, как обязательного предмета. Однако дата 1 сентября поставлена скорее как ориентир.

По информации министерства образования и науки РФ, каждая школа может выбрать, с какого времени включить в расписание астрономию: с 1 сентября 2017 года или с 1 января 2018 года. Самое важное - это фактическая готовность школы качественно преподавать новый предмет.

Также омские школы смогут сами выбрать, в каком классе начнётся изучение астрономии. Возможны два варианта: в 10-м или 11-м классе. При этом может быть применён модульный принцип обучения. Главное, чтобы объём часов на изучение был не менее 35 часов. Во второй половине августа станет известно, какой именно вариант выберут региональные школы.

Отметим, что астрономию не планируется включать в число предметов, по которым сдаётся ЕГЭ. Всероссийские проверочные работы по этому предмету будут проводиться не ранее, чем в 2019 году.

Теги  •  #астрономия #обязательные предметы #школа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске 7-летняя школьница выпала из окна второго этажа  •  сегодня, 15:57  •   1
Кино в Омске: экранизация Кинга, смерть в снегах и киднеппинг  •  сегодня, 13:27  •   1  •  
Компанию омского депутата могут обанкротить из-за миллионного долга по коммуналке  •  сегодня, 13:22
Омич с полиэтиленовым пакетом на голове пытался выкрасть кассовый аппарат  •  сегодня, 12:50  •   1
Три четверти НДС от иностранных фирм в Омской области задекларировали агенты Uber  •  сегодня, 12:24
В Омске бухгалтер "Континента" присваивала плату арендаторов  •  сегодня, 10:58
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400