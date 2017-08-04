Омские школьники начнут изучать астрономию в новом учебном году

Министерство образования и науки РФ ввело новый предмет в учебную программу школьников. Планируется, что изучением астрономии будут заниматься учащиеся 10-х или 11-х классов.

В новом учебном году в российских школах начнётся изучение астрономии, как обязательного предмета. Однако дата 1 сентября поставлена скорее как ориентир.

По информации министерства образования и науки РФ, каждая школа может выбрать, с какого времени включить в расписание астрономию: с 1 сентября 2017 года или с 1 января 2018 года. Самое важное - это фактическая готовность школы качественно преподавать новый предмет.

Также омские школы смогут сами выбрать, в каком классе начнётся изучение астрономии. Возможны два варианта: в 10-м или 11-м классе. При этом может быть применён модульный принцип обучения. Главное, чтобы объём часов на изучение был не менее 35 часов. Во второй половине августа станет известно, какой именно вариант выберут региональные школы.

Отметим, что астрономию не планируется включать в число предметов, по которым сдаётся ЕГЭ. Всероссийские проверочные работы по этому предмету будут проводиться не ранее, чем в 2019 году.