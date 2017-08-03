В Омской области из бюджета выделили 90 миллионов рублей на подготовку адаптивных школ

Со 2 по 18 августа в Омской области комиссия, созданная из специалистов министерства образования, проведёт приёмку 86 образовательных учреждений: адаптивных школ, детских домов, колледжей, техникумов и областных учреждений дополнительного образования. На этой неделе проверки пройдут в учреждениях, расположенных в Саргатском, Седельниковском, Знаменском, Тарском, Большереченском, Муромцевском и Тевризском районах. Сотрудники минобразования проверяют соблюдение правил безопасности и санитарных норм.
В этом году на подготовку подведомственных государственных учреждений выделено 90 млн руб. Работы ведутся в 51 образовательном учреждении, в которых выполняется косметический или капитальный ремонт. В первую очередь денежные средства направлены на устранение нарушений, которые были найдены в ходе проверок надзорных органов. Особое внимание уделяется проверке реконструкции систем тепло- и водоснабжения.
Также из бюджета выделено 50 млн руб. на подготовку сельских школ. На проведение ремонта средства предусмотрены в муниципальных бюджетах и внебюджетных источниках. Отметим, что на закупку 43 школьных автобусов из регионального бюджета потрачено 75 млн руб., а на покупку учебной литературы и средств обучения предусмотрено более 220 млн руб.
Меньше месяца осталось до начала учебного года, времени совсем мало, хватит ли этих денег, или родители как обычно и привычно будут будут пополнять добровольными пожертвованиями очередные фонды для подддержания классов в достойном виде для своих детей.
Если все выделенные деньги пойдут по назначению, в чем я очень сомневаюсь, может и хватит. Но скорее всего, родителям тоже придется внести "добровольную" лепту, чтобы их дети учились в человеческих условиях.
Подобный аукцион невиданной щедрости каждый год имеет место быть, или только накануне выборов?