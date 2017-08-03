В Омской области из бюджета выделили 90 миллионов рублей на подготовку адаптивных школ

Из регионального бюджета выделено 90 млн руб. на ремонт адаптивных школ и детских домов. Также 50 млн руб. направлено на подготовку муниципальных сельских школ к 1 сентября.

Со 2 по 18 августа в Омской области комиссия, созданная из специалистов министерства образования, проведёт приёмку 86 образовательных учреждений: адаптивных школ, детских домов, колледжей, техникумов и областных учреждений дополнительного образования. На этой неделе проверки пройдут в учреждениях, расположенных в Саргатском, Седельниковском, Знаменском, Тарском, Большереченском, Муромцевском и Тевризском районах. Сотрудники минобразования проверяют соблюдение правил безопасности и санитарных норм.

В этом году на подготовку подведомственных государственных учреждений выделено 90 млн руб. Работы ведутся в 51 образовательном учреждении, в которых выполняется косметический или капитальный ремонт. В первую очередь денежные средства направлены на устранение нарушений, которые были найдены в ходе проверок надзорных органов. Особое внимание уделяется проверке реконструкции систем тепло- и водоснабжения.

Также из бюджета выделено 50 млн руб. на подготовку сельских школ. На проведение ремонта средства предусмотрены в муниципальных бюджетах и внебюджетных источниках. Отметим, что на закупку 43 школьных автобусов из регионального бюджета потрачено 75 млн руб., а на покупку учебной литературы и средств обучения предусмотрено более 220 млн руб.