В Советском округе Омска из-за чумы свиней установили карантинные посты 

В пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что из-за распространения африканской чумы свиней часть территории Советского округа включили в первую угрожаемую зону. Недавно здесь установили карантинные посты.

- В первую угрожаемую зону включён Советский округ Омска – посёлок Береговой, Новоалександровка и Николаевка, - сообщила пресс-секретарь областного Минсельхоза. - Это свежая информация, которую прислали ветеринары. В Омском районе это Харино, Надеждино, Большекулачье и Красная горка. В указе губернатора от 1 августа говорится, что на этих территориях нужно установить ограничительные мероприятия. Конечно, там установили и карантинные посты.

Напомним, ранее очаг африканской чумы свиней был выявлен на территории Октябрьского округа – в микрорайоне "Крутая горка".

В связи с африканской чумой свиней на территории Омской области введён режим ЧС. Ранее вирус фиксировали в трёх районах - Омском, Любинском и Саргатском. От покупки омской свинины отказались уже два государства - Казахстан и Белоруссия. Не исключено, что в Новосибирской области также объявят режим ЧС.