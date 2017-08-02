В Советском округе Омска из-за чумы свиней установили карантинные посты 
Общество  •   2 августа 2017, 13:10, последнее обновление 2 августа 2017, 13:27  •  печать

В Советском округе Омска из-за чумы свиней установили карантинные посты 

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Страшный вирус, поражающий домашний скот, продолжает распростряняться по Омской области.

В пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что из-за распространения африканской чумы свиней часть территории Советского округа включили в первую угрожаемую зону. Недавно здесь установили карантинные посты.

- В первую угрожаемую зону включён Советский округ Омска – посёлок Береговой, Новоалександровка и Николаевка, - сообщила пресс-секретарь областного Минсельхоза. - Это свежая информация, которую прислали ветеринары. В Омском районе это Харино, Надеждино, Большекулачье и Красная горка. В указе губернатора от 1 августа говорится, что на этих территориях нужно установить ограничительные мероприятия. Конечно, там установили и карантинные посты.

Напомним, ранее очаг африканской чумы свиней был выявлен на территории Октябрьского округа – в микрорайоне "Крутая горка".

В связи с африканской чумой свиней на территории Омской области введён режим ЧС. Ранее вирус фиксировали в трёх районах - Омском, Любинском и Саргатском. От покупки омской свинины отказались уже два государства - Казахстан и Белоруссия. Не исключено, что в Новосибирской области также объявят режим ЧС.  

Теги  •  #заболевание #свинья #Советский округ #чума

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