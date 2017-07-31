В Омской области для школьников переиздали атлас региона

Благодаря договорённости между Омской картографической фабрикой и ОмГПУ завершилась работа по переизданию атласа "Люби и знай свой край". Сигнальный номер атласа Омской области был передан для прохождения экспертизы в региональный институт развития образования.

Учёные, методисты, учителя и картографы подобрали для атласа сведения, которые подчеркивают своеобразие родного региона, чтобы школьники могли лучше его узнать. В атласе содержится информация о географических особенностях Омской области, её природе, истории и населении.