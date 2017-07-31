В Омской области для школьников переиздали атлас региона
Общество  •  31 июля 2017, 15:45, последнее обновление 31 июля 2017, 16:10  •  печать

В Омской области для школьников переиздали атлас региона

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Учебное пособие будут использовать учащиеся начальной школы.

Благодаря договорённости между Омской картографической фабрикой и ОмГПУ завершилась работа по переизданию атласа "Люби и знай свой край". Сигнальный номер атласа Омской области был передан для прохождения экспертизы в региональный институт развития образования.

Учёные, методисты, учителя и картографы подобрали для атласа сведения, которые подчеркивают своеобразие родного региона, чтобы школьники могли лучше его узнать. В атласе содержится информация о географических особенностях Омской области, её природе, истории и населении.

Теги  •  #картографическая фабрика #ОмГПУ #школьники

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