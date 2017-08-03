В Омске из-за взорвавшейся банки с компотом пострадал семимесячный ребёнок
Общество  •   3 августа 2017, 14:12, последнее обновление 3 августа 2017, 14:38  •  печать

В Омске из-за взорвавшейся банки с компотом пострадал семимесячный ребёнок

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Мама малыша делала заготовки на зиму, когда на кухню подполз её маленький ребёнок.

Вчера, 2 августа, в Калачинскую ЦРБ с термическими ожогами был доставлен семимесячный ребёнок. Выяснилось, что его мама закатывала банки с компотом, когда малыш приполз в кухню. В этот момент одна из банок взорвалась. Как сообщает "Вечерний Омск", женщина намазала сына маслом и вызвала скорую.

В пресс-службе УМВД России по Омской области изданию пояснили, что состояние малыша тяжёлое, но стабильное. Он получил ожоги 20 % тела.

Теги  •  #больница #компот #полиция

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  3 августа 2017, 14:31

Ох, уж эти детки! Не успеешь оглянуться, а они уже куда-то залезли. Пусть малыш быстрее выздоравливает.

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