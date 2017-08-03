В Омске из-за взорвавшейся банки с компотом пострадал семимесячный ребёнок

Мама малыша делала заготовки на зиму, когда на кухню подполз её маленький ребёнок.

Вчера, 2 августа, в Калачинскую ЦРБ с термическими ожогами был доставлен семимесячный ребёнок. Выяснилось, что его мама закатывала банки с компотом, когда малыш приполз в кухню. В этот момент одна из банок взорвалась. Как сообщает "Вечерний Омск", женщина намазала сына маслом и вызвала скорую.

В пресс-службе УМВД России по Омской области изданию пояснили, что состояние малыша тяжёлое, но стабильное. Он получил ожоги 20 % тела.