Беременная омичка отсудила у роддома почти 200 тысяч за перелом ноги
Общество  •   3 августа 2017, 10:45, последнее обновление 3 августа 2017, 11:09  •  печать

Беременная омичка отсудила у роддома почти 200 тысяч за перелом ноги

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По пути на консультацию женщина поскользнулась возле роддома и была вынуждена рожать с переломом ноги.

В Кировском райсуде рассмотрели иск омички к БУЗОО "Клинический родильный дом № 6". Согласно материалам гражданского дела, на последних сроках беременности женщина поскользнулась на территории роддома № 6 и сломала ногу.

Из-за травмы ей пришлось рожать в палате повышенной комфортности, стоимость пребывания в которой оценивается в 11 тысяч рублей. Кроме этого, находясь на амбулаторном лечении из-за перелома, она была вынуждена нанять няню для ребёнка.

Как сообщили в суде 12 каналу, потерпевшая потребовала у роддома 900 тыс. руб. компенсации, однако иск был удовлетворён частично. Медицинское учреждение обязали выплатить 190,8 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, компенсации за утраченный заработок и судебные расходы.

Теги  •  #беременность #Кировский районный суд #компенсации #перелом

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Комментарии
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Анна Орлова  •  3 августа 2017, 11:08

Хорошо то, что хорошо кончается - ребеночек жив-здоров, нога срастается, а возле роддома, возможно, начнут чистить дорожки.

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