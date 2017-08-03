Беременная омичка отсудила у роддома почти 200 тысяч за перелом ноги

По пути на консультацию женщина поскользнулась возле роддома и была вынуждена рожать с переломом ноги.

В Кировском райсуде рассмотрели иск омички к БУЗОО "Клинический родильный дом № 6". Согласно материалам гражданского дела, на последних сроках беременности женщина поскользнулась на территории роддома № 6 и сломала ногу.

Из-за травмы ей пришлось рожать в палате повышенной комфортности, стоимость пребывания в которой оценивается в 11 тысяч рублей. Кроме этого, находясь на амбулаторном лечении из-за перелома, она была вынуждена нанять няню для ребёнка.

Как сообщили в суде 12 каналу, потерпевшая потребовала у роддома 900 тыс. руб. компенсации, однако иск был удовлетворён частично. Медицинское учреждение обязали выплатить 190,8 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, компенсации за утраченный заработок и судебные расходы.