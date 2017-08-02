Соцсети: в Омске живодёры растерзали голубей на глазах у детей

В социальных сетях появилось сообщение о трёх мужчинах и девушке, которые накануне вечером у школы № 32 в городке Нефтяников издевались над голубями. По словам очевидцев, они в стреляли в птиц камнями из рогатки, а затем брали их полумёртвых за лапы и били об гараж до тех пор, пока у голубей не отлетала голова. Жуткое зрелище происходило на глазах у детей.

- Дети плакали, кричали, просили не убивать голубей, а эти четверо покрывали их матами и смеялись. Мамы детей решили с ними поговорить, в ответ услышали угрозы. Это просто ужас, - сообщила пользователь соцсети, пожелавшая остаться анонимной.

В комментариях под публикацией омичи осыпают живодёров всевозможными проклятьями, напоминая им о том, что за издевательства над птицами и животными предусмотрена уголовная ответственность.

UPD: в УМВД России по городу Омску заинтересовались информацией о живодёрах. "Материал зарегистрирован, проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия. После того, как будут установлены лица, к нему причастные, их действия получат квалификацию в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе полиции.