Дикие утки облюбовали элитный омский микрорайон

На озере дендрологического сада вблизи микрорайона "Старгород" в нынешнем году поселились два выводка кряквы. Как считают учёные, в Омске это озеро стало новым местом обитания диких уток.

Порядка 20 особей диких уток можно встретить в центре города, на озере дендрологического сада вблизи микрорайона "Старгород". Впервые пернатые поселились здесь в 2015-м – после того, как сотрудниками Управления по охране животного мира была проведена комплексная очистка водоёма. Как сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, в 2017 году здесь живут уже два выводка кряквы.

- Этот факт позволяет говорить о том, что озеро стало новым местом обитания диких уток в Омске, - добавили учёные.

Именно пернатых обитателей этого озера регулярно наблюдают автомобилисты на Красном Пути. Утки со своим семейством частенько переходят дорогу на самых оживлённых участках этой центральной магистрали Омска.

Добавим, кряква – одна из наиболее распространенных уток в России. Она питается растительной пищей, а также насекомыми, рачками, зернами злаковых культур, охотно ест хлеб. При сохранении кормовой базы и благоприятных погодных условий самцы и самки кряквы могут оставаться зимовать на водоемах, которые заселили летом.

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Омской области