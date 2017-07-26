Омичей, пытавшихся сделать шашлык из краснокнижных птиц, отправили в тюрьму
Общество  •  26 июля 2017, 18:21, последнее обновление 26 июля 2017, 18:28  •  печать

Омичей, пытавшихся сделать шашлык из краснокнижных птиц, отправили в тюрьму

Автор:

Молодых людей, убивших птиц из Большереченского зоопарка, приговорили к году и двум месяцам лишения свободы.

В Большереченском районном суде сегодня, 26 июля, вынесен приговор двум парням, убившим птиц из Большереченского зоопарка. Об этом сообщает "Новый Омск". Напомним, омичи 20 и 22 лет ночью 5 июня проникли на территорию зоопарка и свернули головы даурскому журавлю и кудрявому пеликану, занесённым в Красную книгу. Из птиц парни собирались приготовить шашлык.

Но еду из краснокнижных птиц они так и не приготовили, ножа у живодёров не оказалось. Они пошли искать инструмент для нарезки, который нашли в торговом павильоне. Но здесь увидели уже готовое мясо, поэтому за птицами они не вернулись, украв продукты питания из магазина.

Суд признал обоих виновными и приговорил к году и двум месяцам лишения свободы.

Теги  •  #Большереченский зоопарк #тюрьма #шашлык

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Иван Грегин  •  26 июля 2017, 18:34

Наверное, дело без алкоголя не обошлось, ведь это же надо было додуматься полезть в зоопарк за мясом для шашлыка.

Ответить
Последние новости
Омичи отпразднуют "Твой день" йогой и танцами  •  сегодня, 17:28
В Омске 16-летний подросток угнал машину и неделю катался на ней по городу  •  сегодня, 16:45  •   3
Замминистра культуры отправили на работу в Исторический архив  •  сегодня, 16:33
В Омске два парня пытались продать полкило наркотиков  •  сегодня, 15:33  •  
Экспертиза показала небезопасность СКК им. Блинова  •  сегодня, 15:25
Новым вице-мэром Омска стал Юрий Тетянников  •  сегодня, 14:37
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400