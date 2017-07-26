Омичей, пытавшихся сделать шашлык из краснокнижных птиц, отправили в тюрьму

Молодых людей, убивших птиц из Большереченского зоопарка, приговорили к году и двум месяцам лишения свободы.

В Большереченском районном суде сегодня, 26 июля, вынесен приговор двум парням, убившим птиц из Большереченского зоопарка. Об этом сообщает "Новый Омск". Напомним, омичи 20 и 22 лет ночью 5 июня проникли на территорию зоопарка и свернули головы даурскому журавлю и кудрявому пеликану, занесённым в Красную книгу. Из птиц парни собирались приготовить шашлык.

Но еду из краснокнижных птиц они так и не приготовили, ножа у живодёров не оказалось. Они пошли искать инструмент для нарезки, который нашли в торговом павильоне. Но здесь увидели уже готовое мясо, поэтому за птицами они не вернулись, украв продукты питания из магазина.

Суд признал обоих виновными и приговорил к году и двум месяцам лишения свободы.