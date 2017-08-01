В Омской области чаще всего умирают от рака и суицида

Росстат опубликовал подробные данные о демографии в стране по итогам шести месяцев 2017 года. Из-за высокой смертности и низкой рождаемости численность населения в России уменьшилась на 119,4 тысяч человек (в 2016 году естественная убыль составила 32,2 тысячи).

Омская область по-прежнему в числе "проблемных" регионов. Согласно оперативным данным Росстата, в период с января по июнь 2017 года в регионе родились 11 265 человек, а умерли 13 418 человек. Естественная убыль составила 1 992 человека. Самые распространённые причины смерти - болезни системы кровообращения (5 251), рак (1 805), болезни органов дыхания (703), органов пищеварения (528), некоторые инфекционные и паразитарные болезни (264). Чаще всего у омичей обнаруживают рак кожи, молочных желёз, щитовидной железы, а также рак шейки матки у женщин и рак яичка у мужчин.

Между тем от внешних причин в Омской области за полгода скончались 789 человек. Чаще всего жители умирали в результате самоубийства (148 человек), случайного отравления алкоголем (107), несчастных случаев на транспорте (69), а также убийства (57).