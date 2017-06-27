Когда все споры остаются позади, нужно поднять голову и смотреть по сторонам во все глаза. Маршрут сплава пролегает по весьма живописным местам - Кормиловскому логу. Берега - то пологие, то высокие и отвесные - покрыты смешанным лесом и сетью оврагов. Над головой кричат чайки, а низко над рекой летают ласточки-береговушки. Их гнёзда также можно увидеть во время сплава: эти небольшие птички селятся в норках, которые прорывают на обрывистых берегах. Приостановившись у такого места, мы разглядели, как ласточки сновали туда-сюда к гнёздам с птенцами. Вообще туристам стоит почаще сушить вёсла и давать себе минутку абсолютного отдыха, ведь вокруг зелень, огромное синее небо, мирная река и тишина. Исчезают суета, сорные мысли, жажда соперничества. Остаются лишь покой и безмятежность. Хорошо!

