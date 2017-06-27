Выйти сухим из Оми
Как журналист равнинную реку покорял
Екатерина Криль
Каждое лето жители городов задаются вопросом - куда поехать отдыхать? Если не ограничивать свой выбор пляжным лежаком, то можно найти множество интересных альтернатив. Редакция "Омск Здесь" вместе с центром развития туризма "Увлечен и Я" выбрала несколько маршрутов по Омской области и отправила по ним своего корреспондента, чтобы доказать, что внутренний туризм - это совсем не скучно.
За летними приключениями омичу вовсе не обязательно ехать далеко. Они есть буквально в получасе езды от города. Например, сплав по Оми, в который я отправилась без какого-либо опыта подобных поездок.
Сплавы по территории Кормиловского района под названием "Гонки по Омке" проводятся с мая по сентябрь. Они хороши тем, что укладываются в один день и не требуют практической никакой подготовки. Мне как новичку нужно было сделать единственную вещь - собрать рюкзак по списку, составленному организаторами сплава.
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Предметы, необходимые участнику сплава:
- головной убор
- солнцезащитные очки и крем
- средство от комаров
- дождевик
- хлопчатобумажные рабочие перчатки
- питьевая вода
- продукты для лёгкого перекуса
- сухая сменная одежда и обувь
Утром в назначенный день туристы собрались у офиса центра "Увлечен и Я" и сели в микроавтобус, который отвёз нас на восток от Омска. Сплав начинается в 45 километрах от города - в селе Борки и заканчивается в посёлке Сыропятка (не путать с селом Сыропятское, расположенным совсем рядом). Примерно в середине маршрута - в селе Корниловка гребцы делают небольшой привал, во время которого есть возможность перекусить. Сплав длится около трёх часов, за это время байдарочники преодолевают по извилистой реке 15 километров. Эти цифры могут напугать новичка, однако на практике всё оказывается проще.
Сплавляться могут люди практически всех возрастов - и трёхлетние дети, и пенсионеры. Несмотря на стереотипы, уровень физической подготовки не имеет большого значения. Пожалуй, по-настоящему важно только уметь работать в команде - прислушиваться к остальным байдарочникам и ловить единый ритм.
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Сплав - это действительно командная работа. Не зря его часто выбирают для корпоративного отдыха и тимбилдинга - там, где необходимо сплочение коллектива. В сплаве проявляются многие качества участников. Кто-то сразу становится лидером, кто-то наоборот категорически не согласен со всеми и доказывает, что все гребут не так и не туда.
Перед стартом все участники сплава прошли обязательный инструктаж по технике безопасности и краткое обучение гребле. Несмотря на то, что кругом вода, совсем не обязательно уметь плавать, так как на туристов надеты спасжилеты.
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Самое главное в технике безопасности - это спасательный жилет. Его нельзя снимать ни на минуту, пока вы находитесь в байдарке. Также нельзя раскачиваться, вставать в полный рост. Если поднимаются волны (а такое бывает на Оми), нужно держаться перпендикулярно им, чтобы вас не перевернуло. Самостоятельно перевернуть байдарку очень-очень трудно, тем более если нет волн. Это очень устойчивое плавсредство.
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Подготовка байдарок - дело не только инструкторов, но и участников сплава. Баллоны накачиваются вручную (или "вножную" - с помощью насоса-лягушки). Сплав происходит на трёх- или четырёхместных лодках. Важный момент - рассадка людей. Впереди садится человек, который задаёт ритм всей группе. Его команда "левой - правой" заставляет двигаться остальных гребцов синхронно. В конце усаживается рулевой (он же капитан), его задача - с помощью весла направлять плавсредство и не дать команде сбиться с курса.
Омь - равнинная река со спокойным течением. На её сдержанный характер указывает даже название реки, переводящееся с тюркского как "тихая". Скорость течения Оми составляет всего 0,3-0,4 м/с. К примеру, Иртыш движется в несколько раз быстрее, со скоростью 1,5-1,8 м/с. Глубина Оми достигает 4 метров, маршрут сплава проходит преимущественно по глубоководным участкам.
И вот волнительный момент - байдарки спускают на воду, все берут в руки вёсла, рассаживаются по местам и, оттолкнувшись от берега, начинают грести. Хлопчатобумажные перчатки избавляют новичков от мозолей на руках. Вёсла лёгкие, сделаны из алюминия, поэтому гребцам проще двигаться.
Первые полчаса в лодке мне было не до окружающих красот. Я села на второе место, превратившись в
раба на галерах гребца, которому нужно меньше думать и больше махать веслом. Искусство гребли нехитрое, труднее договориться с остальными людьми в байдарке, чётко распределить функции и задать всем единый ритм. Со временем удалось сделать это и даже больше - интуитивно предугадывать, какое следующее движение сделает впереди сидящий человек. В итоге сплочённость вывела наш "корабль" в лидера заплыва (напомним, это всё же были "Гонки по Омке").
Когда все споры остаются позади, нужно поднять голову и смотреть по сторонам во все глаза. Маршрут сплава пролегает по весьма живописным местам - Кормиловскому логу. Берега - то пологие, то высокие и отвесные - покрыты смешанным лесом и сетью оврагов. Над головой кричат чайки, а низко над рекой летают ласточки-береговушки. Их гнёзда также можно увидеть во время сплава: эти небольшие птички селятся в норках, которые прорывают на обрывистых берегах. Приостановившись у такого места, мы разглядели, как ласточки сновали туда-сюда к гнёздам с птенцами. Вообще туристам стоит почаще сушить вёсла и давать себе минутку абсолютного отдыха, ведь вокруг зелень, огромное синее небо, мирная река и тишина. Исчезают суета, сорные мысли, жажда соперничества. Остаются лишь покой и безмятежность. Хорошо!
К концу путешествия на дне байдарки оказалась вода, перелившаяся сверху. Избежать этого можно, если не задирать вёсла слишком высоко. Более опытные туристы приходят к финишу сухими, что не скажешь о новичках. Вот тут нам и пригодилась смена одежды. Здесь важно напомнить - не пренебрегайте вышеуказанным списком вещей, они все в разной степени вам понадобятся.
После того как все байдарки были вытащены на берег сушиться, а туристы переоделись, нас ждал обед, приобретающий особый вкус на природе. Далее - около полутора часов свободного времени. Я потратила его, взобравшись на 15-метровый отвесный берег, с которого открылся удивительный вид на изгибающуюся Омь.
Итогом этого мини-путешествия считаю исключительно положительные эмоции и новый необычный опыт. Отдых в пригороде - это ведь не только шашлыки в компании друзей. Природа даёт городскому жителю возможность расслабиться, перезагрузить мысли. Всё это можно найти совсем рядом и за небольшие деньги. Главное - оставить свои страхи дома. Мой личный опыт показал, что сплав по Оми - отличный вариант для новичка, который больше не хочет проводить выходные на диване, но пока побаивается активного отдыха.
Отметим, местными инструкторами несколько лет проводятся сплавы по северным омским рекам - Тара, Шиш, Уй, а также Кожим на Урале. Они ещё интереснее, сложнее и продолжительнее - длятся от недели до двух. Ознакомиться со всеми турами и выбрать понравившийся можно на сайте центра "Увлечен и Я".
В течение этого лета наш корреспондент совершит ещё несколько туристических поездок по Омской области. Читайте "Омск Здесь" и путешествуйте!