Четыре тысячи пассажиров проехали в омских автобусах за 1 рубль

Как сообщили сегодня в департаменте транспорта администрации города Омска, за время действия пересадочного проездного билета было реализовано свыше тысячи транспортных карт "ОмКа" с повременным тарифом. Омичи также научились пополнять проездные с помощью банкоматов и личного кабинета Сбербанка, что составляет 10 % от общего количества пополнений пересадочного тарифа во всех точках продаж проездных.
"Статистика показала, что за 30 минут многие без проблем успевают пересесть в нужный транспорт, - сообщила директор МП "Пассажирсервис" Наталья Сергина. - Ежедневно 170 поездок оплачивается со скидкой, а с момента запуска - с 16 июня - совершено более 4000 поездок стоимостью 1 рубль. Предложений по увеличению времени на пересадку в нашу справочную службу пока не зарегистрировано".
Напомним, что пересадочный тариф действует только на гражданской карте "ОмКа" и только в муниципальном транспорте. Для пенсионеров, студентов и школьников дополнительная скидка на картах не действует.
Отметим также, что для удобства пассажиров на сайте в июле 2017 года запущена новая функция. Теперь на карте зелёными кружками выделены муниципальные транспортные средства, в которых действует скидка при пересадке, а жёлтыми - транспорт частных перевозчиков, где скидка не предоставляется.
Потихоньку во многих регионах внедряются те или иные способы безналичной оплаты. Думаю это удобнее, чем постоянно искать мелочь.
Думаю, что со временем все жители перейдут на эту услугу, ведь с ее помощью удается неплохо сэкономить.