Четыре тысячи пассажиров проехали в омских автобусах за 1 рубль

Как сообщили сегодня в департаменте транспорта администрации города Омска, за время действия пересадочного проездного билета было реализовано свыше тысячи транспортных карт "ОмКа" с повременным тарифом. Омичи также научились пополнять проездные с помощью банкоматов и личного кабинета Сбербанка, что составляет 10 % от общего количества пополнений пересадочного тарифа во всех точках продаж проездных.

"Статистика показала, что за 30 минут многие без проблем успевают пересесть в нужный транспорт, - сообщила директор МП "Пассажирсервис" Наталья Сергина. - Ежедневно 170 поездок оплачивается со скидкой, а с момента запуска - с 16 июня - совершено более 4000 поездок стоимостью 1 рубль. Предложений по увеличению времени на пересадку в нашу справочную службу пока не зарегистрировано".

Напомним, что пересадочный тариф действует только на гражданской карте "ОмКа" и только в муниципальном транспорте. Для пенсионеров, студентов и школьников дополнительная скидка на картах не действует.

Отметим также, что для удобства пассажиров на сайте в июле 2017 года запущена новая функция. Теперь на карте зелёными кружками выделены муниципальные транспортные средства, в которых действует скидка при пересадке, а жёлтыми - транспорт частных перевозчиков, где скидка не предоставляется.