Четыре тысячи пассажиров проехали в омских автобусах за 1 рубль
Общество  •  31 июля 2017, 10:43, последнее обновление 31 июля 2017, 11:19  •  печать

Четыре тысячи пассажиров проехали в омских автобусах за 1 рубль

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Проездной билет "Повременный", который позволяет ездить с пересадками, пользуется популярностью среди омичей.

Как сообщили сегодня в департаменте транспорта администрации города Омска, за время действия пересадочного проездного билета было реализовано свыше тысячи транспортных карт "ОмКа" с повременным тарифом. Омичи также научились пополнять проездные с помощью банкоматов и личного кабинета Сбербанка, что составляет 10 % от общего количества пополнений пересадочного тарифа во всех точках продаж проездных.

"Статистика показала, что за 30 минут многие без проблем успевают пересесть в нужный транспорт, - сообщила директор МП "Пассажирсервис" Наталья Сергина. - Ежедневно 170 поездок оплачивается со скидкой, а с момента запуска - с 16 июня - совершено более 4000 поездок стоимостью 1 рубль. Предложений по увеличению времени на пересадку в нашу справочную службу пока не зарегистрировано".

Напомним, что пересадочный тариф действует только на гражданской карте "ОмКа" и только в муниципальном транспорте. Для пенсионеров, студентов и школьников дополнительная скидка на картах не действует.

Отметим также, что для удобства пассажиров на сайте в июле 2017 года запущена новая функция. Теперь на карте зелёными кружками выделены муниципальные транспортные средства, в которых действует скидка при пересадке, а жёлтыми - транспорт частных перевозчиков, где скидка не предоставляется.

Теги  •  #департамент транспорта #Омка #пересадка #проездной билет #транспортная карта

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Комментарии
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Юрий .Петров  •  31 июля 2017, 12:36

Потихоньку во многих регионах внедряются те или иные способы безналичной оплаты. Думаю это удобнее, чем постоянно искать мелочь.

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Леонид Портнов  •  31 июля 2017, 12:03

Думаю, что со временем все жители перейдут на эту услугу, ведь с ее помощью удается неплохо сэкономить.

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