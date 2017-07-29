В Омской области к 2020 году отремонтируют трассу Муромцево-Седельниково

В течение двух лет на восстановление дороги, ведущей в Седельниковский район, будет выделяться 100 млн руб.

Вопрос ремонта областных дорог стал главной темой на рабочем совещании губернатора и глав сельских поселений Седельниковского района. В прошлом году в рамках программы ремонта и строительства дорог были обновлены наиболее проблемные участки дороги от Омска до Муромцево. Теперь речь зашла о восстановлении дорожного полотна трассы между Муромцево и Седельниково.

- Уже в этом году на ликвидацию разбитых участков трассы выделяется порядка 50 млн. руб., - сообщили в пресс-службе облправительства. - Губернатор поручил Минстрою проработать вопрос выделения в 2018 и 2019 году по 100 млн. руб. на восстановление дорожного полотна до Седельниково.

В этом году в Седельниково отремонтируют пять улиц. По словам главы района Алексея Сабаева, подрядчик строительства определён, он должен будет завершить работы до 30 сентября.