В Омской области к 2020 году отремонтируют трассу Муромцево-Седельниково
Общество  •  29 июля 2017, 12:51, последнее обновление 29 июля 2017, 15:54  •  печать

В Омской области к 2020 году отремонтируют трассу Муромцево-Седельниково

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В течение двух лет на восстановление дороги, ведущей в Седельниковский район, будет выделяться 100 млн руб. 

Вопрос ремонта областных дорог стал главной темой на рабочем совещании губернатора и глав сельских поселений Седельниковского района. В прошлом году в рамках программы ремонта и строительства дорог были обновлены наиболее проблемные участки дороги от Омска до Муромцево. Теперь речь зашла о восстановлении дорожного полотна трассы между Муромцево и Седельниково.

- Уже в этом году на ликвидацию разбитых участков трассы выделяется порядка 50 млн. руб., - сообщили в пресс-службе облправительства. - Губернатор поручил Минстрою проработать вопрос выделения в 2018 и 2019 году по 100 млн. руб. на восстановление дорожного полотна до Седельниково.

В этом году в Седельниково отремонтируют пять улиц. По словам главы района Алексея Сабаева, подрядчик строительства определён, он должен будет завершить работы до 30 сентября.  

Теги  •  #дорога #Муромцево #ремонт #Седельниково

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Комментарии
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Jack Daniels  •  29 июля 2017, 13:06

Блиннн! общался недавно с жителями местными, которые живут рядом и постоянно ездят по вновь отремонтированным дорогам - там же ж пипец какое качество - дорог хватает на 1 - 2 года - а дальше всё становится , как было: ямы, ухабы и т.д. Может пора вводить жесткие штрафы и ответственность за такое?

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