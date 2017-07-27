Росавтодор выделит 86 млн рублей на ремонт омских дорог
Общество  •  27 июля 2017, 16:45, последнее обновление 27 июля 2017, 17:30  •  печать

Росавтодор выделит 86 млн рублей на ремонт омских дорог

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За счёт выделенных из бюджета средств будут восстановлены подъездные пути к сёлам Исилькульского и Тарского районов. 

Правительство Омской области подписало соглашение с Росавтодором, согласно которому в региональный бюджет будут перечислены 86 млн руб., неиспользованные в 2016 году в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий". В прошлом году полный объём работ не удалось выполнить из-за паводка, поэтому Омская область могла претендовать на возврат неиспользованных средств.

Благодаря бюджетной поддержке в размере 90 млн руб. в 2017 году будут приведены в порядок подъездные пути к сёлам в Исилькульском и Тарском районах. 52,5 млн руб. направят из федерального бюджета на завершение реконструкции двух дорог протяженностью 6,5 км: участок дороги от деревни Благовещенка через село Юнино Исилькульского района до федеральной трассы Челябинск-Омск, а также подъезд к селу Атирка Тарского района. Из областного бюджета на это выделят 38,7 млн руб.

Реконструкция объектов подразумевает замену основания дороги и укладку асфальтобетонного покрытия. Начать работы планируется в сентябре после определения подрядчиков.

Теги  •  #дороги #Омская область #ремонт #соглашение

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Комментарии
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Александр Божежар  •  27 июля 2017, 17:01

И начинается ежегодная сказка, в который раз выделяют средства осевшие в карманах, что сопровождается плохим ремонтом, полотно отлетает буквально через сезон.

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