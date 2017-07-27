Росавтодор выделит 86 млн рублей на ремонт омских дорог

За счёт выделенных из бюджета средств будут восстановлены подъездные пути к сёлам Исилькульского и Тарского районов.

Правительство Омской области подписало соглашение с Росавтодором, согласно которому в региональный бюджет будут перечислены 86 млн руб., неиспользованные в 2016 году в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий". В прошлом году полный объём работ не удалось выполнить из-за паводка, поэтому Омская область могла претендовать на возврат неиспользованных средств.

Благодаря бюджетной поддержке в размере 90 млн руб. в 2017 году будут приведены в порядок подъездные пути к сёлам в Исилькульском и Тарском районах. 52,5 млн руб. направят из федерального бюджета на завершение реконструкции двух дорог протяженностью 6,5 км: участок дороги от деревни Благовещенка через село Юнино Исилькульского района до федеральной трассы Челябинск-Омск, а также подъезд к селу Атирка Тарского района. Из областного бюджета на это выделят 38,7 млн руб.

Реконструкция объектов подразумевает замену основания дороги и укладку асфальтобетонного покрытия. Начать работы планируется в сентябре после определения подрядчиков.