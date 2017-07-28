В Омской области грабитель выломал дверь топором, чтобы украсть телефон у пенсионерки

75-летняя пенсионерка выскочила в окно и спряталась в палисаднике от агрессивного мужчины. Однако злоумышленник отыскал старушку и отобрал у неё сотовый телефон.

Сегодня, 28 июля, поздно ночью 33-летний рецидивист решил ограбить 75-летнюю пенсионерку, проживающую в селе Корсино Колосовского района Омской области. Подозреваемый вломился домой к односельчанке, разбив дверь топором. Испуганная пенсионерка успела выскочить в окно и позвонить родственникам, которые обратились в полицию.

Злоумышленник нашёл пожилую женщину в палисаднике и отнял у неё сотовый телефон, после чего скрылся. Прибывшим полицейским потерпевшая рассказала, что нападавший был высокого роста. По этой примете сотрудники полиции установили личность нападавшего и задержали его через 15 минут после совершения преступления у него дома. Там же был найден похищенный мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".