В Омской области грабитель выломал дверь топором, чтобы украсть телефон у пенсионерки
Происшествия  •  28 июля 2017, 10:42, последнее обновление 28 июля 2017, 10:47  •  печать

В Омской области грабитель выломал дверь топором, чтобы украсть телефон у пенсионерки

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75-летняя пенсионерка выскочила в окно и спряталась в палисаднике от агрессивного мужчины. Однако злоумышленник отыскал старушку и отобрал у неё сотовый телефон. 

Сегодня, 28 июля, поздно ночью 33-летний рецидивист решил ограбить 75-летнюю пенсионерку, проживающую в селе Корсино Колосовского района Омской области. Подозреваемый вломился домой к односельчанке, разбив дверь топором. Испуганная пенсионерка успела выскочить в окно и позвонить родственникам, которые обратились в полицию.

Злоумышленник нашёл пожилую женщину в палисаднике и отнял у неё сотовый телефон, после чего скрылся. Прибывшим полицейским потерпевшая рассказала, что нападавший был высокого роста. По этой примете сотрудники полиции установили личность нападавшего и задержали его через 15 минут после совершения преступления у него дома. Там же был найден похищенный мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

Теги  •  #грабеж #мобильный телефон #пенсионерка #топор

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Комментарии
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Злата Маркова  •  28 июля 2017, 12:08

Это уже за гранью понимания. Высокий и сильный молодой мужик отбирает телефон у беззащитной бабушки?! Небось, хотел продать и выпить?!

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Виктор Леонов  •  28 июля 2017, 11:39

Ну нашел кого грабить. Теперь будет несколько лет, чтобы переосмыслить произошедшее.

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Макс Павлов  •  28 июля 2017, 11:02

Ну что за звери, честное слово, даже не представляю каких страхов натерпелась пенсионерка!

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