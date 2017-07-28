Омск может стать столицей "Тотального диктанта-2018"

Наш город может быть выбран столицей просветительской акции. Это означает приезд в город автора текста "Тотального диктанта" и ряд других преимуществ.

На пресс-конференции руководитель проекта Ольга Ребковец сообщила дату проведения "Тотального диктанта-2018", а также рассказала о нововведениях. Акция состоится 14 апреля, и теперь у неё ежегодно будет новая столица. Этот статус предполагает, что город становится главной площадкой акции и туда приезжает автор текста.

Стать столицей диктанта может любой российский город, где число участников составляет более тысячи человек и велик процент отличников диктанта. Приём заявок начнётся осенью. Далее на сайте totaldict.ru пройдёт голосование, по итогам которого в финал пройдут семь городов. Победителя объявят в феврале.

Омский координатор акции Сергей Демченков рассказал, что скорее всего, наш город будет претендовать на звание столицы диктанта. Окончательно это решится в сентябре, однако Омск уже выполнил все условия участия в конкурсе.

Мы уже несколько лет четвёртая столица "Тотального диктанта" (по количеству участников - прим.ред.), и есть смысл побороться за звание первой столицы. Тем более что такая возможность будет предоставлена, - рассказал Сергей Демченков корреспонденту "Омск Здесь". - Я счтитаю, что это правильный ход. Хоть Новосибирск и родина диктанта, но если столица будет меняться от года к году, то это привлечёт больше внимания к акции и позволит городам побороться за возможность принимать у себя автора текста "Тотального диктанта" и все положенные для столицы мероприятия.

Добавим, что о подаче заявок уже объявили во Владивостоке, Челябинске и Иркутске.

Акция по проверке грамотности "Тотальный диктант" зародилась в Новосибирске в 2004 году. В минувшем апреле участниками проекта стали 200 234 человека в 71 стране мира.