Сломавшийся фонарь в центре Омска упал на прохожих

Под натиском сильного ветра фонарный столб сломался, и его часть упала на пешеходную часть.

Инцидент произошёл сегодня, 25 мая, на перекрёстке улицы Лермонтова и проспекта Карла Маркса. Два плафона переломились и упали с высоты на тротуар, чуть было не задев трёх прохожих: горожане чудом увернулись от конструкции. Момент попал на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля.

Добавим, что вызванный циклоном шторм бушевал в Омске во вторник вечером, 23 мая. Скорость ветра достигала 25 м/с. По данным центра погоды "Фобос", это был один из сильнейших ветров в России. Кроме того, вместе со штормом по городу прошла пылевая буря.