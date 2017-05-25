Сломавшийся фонарь в центре Омска упал на прохожих
Общество  •  25 мая 2017, 16:27, последнее обновление 25 мая 2017, 16:27  •  печать

Сломавшийся фонарь в центре Омска упал на прохожих

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Под натиском сильного ветра фонарный столб сломался, и его часть упала на пешеходную часть.

Инцидент произошёл сегодня, 25 мая, на перекрёстке улицы Лермонтова и проспекта Карла Маркса. Два плафона переломились и упали с высоты на тротуар, чуть было не задев трёх прохожих: горожане чудом увернулись от конструкции. Момент попал на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля.

Добавим, что вызванный циклоном шторм бушевал в Омске во вторник вечером, 23 мая. Скорость ветра достигала 25 м/с. По данным центра погоды "Фобос", это был один из сильнейших ветров в России. Кроме того, вместе со штормом по городу прошла пылевая буря.

Теги  •  #ветер #видео #улица Лермонтова #фонарь

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Комментарии
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Александр Божежар  •  25 мая 2017, 17:34

Но именно в данный момент ветер был приемлемый, хотя и порывистый - видно по деревьям, а упал фонарь - потому что так хорошо его закрепили.

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