Омичи рассказали об установке ларька на детской площадке
Общество  •  27 июля 2017, 08:42, последнее обновление 27 июля 2017, 08:49  •  печать

Омичи рассказали об установке ларька на детской площадке

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В социальных сетях обсуждают установку ларька, который якобы неизвестные ночью установили на детской площадке. 

Омичи написали заявление в полицию после того, как стали свидетелями установки ларька на улице Кирова. По их словам, работы проводились ночью, и разрешающие документы никто предоставить не смог.

- Лицо, производящее установку, отказалось предоставить документ. Написано заявление в полицию! - говорится в сообщении очевидцев, которое они разместили в социальных сетях.

В комментариях омичи отметили, что размещение нестационарных торговых объектов сейчас жёстко контролируется администрацией города. И если ларёк появился, то вполне вероятно, что все необходимые документы у предпринимателя есть. 

Теги  •  #детская площадка #киоск #улица Кирова #фото

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Комментарии
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Анна Орлова  •  27 июля 2017, 09:39

То, что документы есть, не означает, что действия предпринимателя законны. Возможно, есть нарушения со стороны администрации.

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