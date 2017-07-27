Омичи рассказали об установке ларька на детской площадке

В социальных сетях обсуждают установку ларька, который якобы неизвестные ночью установили на детской площадке.

Омичи написали заявление в полицию после того, как стали свидетелями установки ларька на улице Кирова. По их словам, работы проводились ночью, и разрешающие документы никто предоставить не смог.

- Лицо, производящее установку, отказалось предоставить документ. Написано заявление в полицию! - говорится в сообщении очевидцев, которое они разместили в социальных сетях.

В комментариях омичи отметили, что размещение нестационарных торговых объектов сейчас жёстко контролируется администрацией города. И если ларёк появился, то вполне вероятно, что все необходимые документы у предпринимателя есть.